Cristian Romero volvió a ser noticia fuera de la cancha tras el empate 2-2 de Tottenham Hotspur frente a Manchester City, por la fecha 24 de la Premier League. El defensor de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para felicitar a sus compañeros por levantar dos goles de desventaja, pero también dejó un mensaje crítico hacia la dirigencia.

“Gran esfuerzo de todos mis compañeros, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso”, escribió el central, que disputó solo el primer tiempo del encuentro.

En el mismo posteo, Romero llamó a la unidad del grupo en un contexto complejo: “Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos. Gracias a los hinchas por estar siempre”.

Actualmente, los Spurs cuentan con un plantel numeroso en los papeles, pero arrastran varias bajas sensibles por lesión. Futbolistas como Richarlison, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Pedro Porro, Mohammed Kudus y Lucas Bergvall se encuentran fuera de competencia, lo que redujo considerablemente las opciones del cuerpo técnico.

Tottenham, dirigido por Thomas Frank, pelea en la Premier League para alejarse de la zona baja de la tabla y continúa en competencia internacional tras clasificar a los octavos de final de la Champions League. La eliminación temprana en la FA Cup, ante el Aston Villa de Emiliano Martínez, alivió el calendario, aunque expuso las limitaciones del plantel.

En el último mercado de pases, el club incorporó a Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y a Souza, lateral izquierdo de 19 años llegado desde Santos, pero las altas no alcanzaron para cubrir todas las necesidades.

Sobre la salida de Romero en el entretiempo, Frank explicó que el defensor arrastraba una enfermedad y fue reemplazado por precaución. El argentino suma tres goles en 2026 y seis en la temporada, consolidado como una pieza clave en la defensa londinense. Su estado físico será determinante para el futuro inmediato de un Tottenham que no atraviesa su mejor momento.