El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de sobres con las ofertas técnicas para la instalación del sistema de videovigilancia Lince en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una iniciativa estratégica que apunta a modernizar y ampliar de forma integral la infraestructura de cámaras destinadas a la seguridad pública en la capital provincial.



El presupuesto oficial del proyecto asciende a 32.143.664,88 dólares y el plazo estimado para que el sistema esté plenamente operativo es de ocho meses. Lince incorpora tecnología de Inteligencia Artificial que permite procesar y cruzar información de manera veloz, identificar personas y vehículos, y agilizar el esclarecimiento de hechos delictivos.

A la licitación se presentó la firma NEC Argentina S.A., cuya propuesta técnica será evaluada por la Provincia. En caso de ser aprobada, se avanzará con la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica.



Durante el acto, realizado en el Data Center provincial, Pullaro remarcó la magnitud de la inversión y su impacto en la política de seguridad: señaló que se trata de un desarrollo inédito en el país y en la región, y destacó que Lince se suma al método de trabajo que viene aplicando el Gobierno santafesino para reducir los niveles de violencia y delito.

En ese marco, el mandatario sostuvo que el sistema no se limita a la incorporación de nuevas cámaras, sino que articula distintas áreas del Gobierno Provincial, los municipios y la Justicia. Además, subrayó que 2024 y 2025 fueron los años con menores índices de violencia desde que existen registros en Santa Fe, y aseguró que el objetivo es consolidar a la provincia como la más segura de la Argentina.



Por su parte, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, explicó que al inicio de la gestión había 431 cámaras en la ciudad de Santa Fe y que, tras nuevas incorporaciones, actualmente funcionan unas 600. Con el proyecto Lince se sumarán 2.000 cámaras más, lo que permitirá alcanzar un total de 2.600 dispositivos en funcionamiento en un plazo aproximado de seis meses.

Este crecimiento también se traducirá en un salto significativo en la capacidad de monitoreo: de las actuales 14.000 horas diarias de video se pasará a más de 60.000 horas por día, con una ampliación de la cobertura hacia sectores como Alto Verde y Colastiné.



La inversión incluye la incorporación de cámaras fijas y domos, la instalación de nuevos anillos de fibra óptica para interconectar puntos de monitoreo con el Data Center provincial, la actualización de los sistemas existentes y la implementación de herramientas como identificación facial, lectura de patentes, alertas en tiempo real y búsqueda rápida en material grabado. Además, el sistema permitirá integrar cámaras de origen privado al esquema provincial.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, jefes policiales y concejales, entre otros funcionarios.