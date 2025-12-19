En el marco de la recorrida de fin de año que realiza la radio, Bomberos Voluntarios fue una de las instituciones protagonistas del balance 2025. En diálogo con la mañana radial, Beto Bianconi, integrante de la comisión directiva, destacó el crecimiento sostenido de la institución, tanto en infraestructura como en equipamiento y formación.

“Fue un año muy positivo para Bomberos”, afirmó Bianconi, al detallar las importantes inversiones realizadas en el nuevo salón de eventos, una de las obras más grandes que se ejecutan actualmente en la ciudad. Durante el año se avanzó con paredes, techo, cielorraso, insonorización, iluminación y sanitarios, quedando pendientes trabajos de humedad, pintura y el ingreso principal, que tendrá un diseño moderno con pérgolas y espacios de circulación.

Además, remarcó que el crecimiento edilicio fue acompañado por una fuerte inversión en equipamiento. “Cuando se haga el balance económico final, se va a ver el número que se invirtió y sorprende, pero se pudo hacer gracias al trabajo, a la gestión y al acompañamiento de la comunidad”, explicó. En ese sentido, destacó el apoyo de los subsidios provinciales y nacionales, sumados a rifas, bingos, cenas y eventos que siempre cuentan con una respuesta positiva de los vecinos.

Otro eje central del balance fue la capacitación permanente del cuerpo activo. Bianconi subrayó que hoy ser bombero requiere estudio, entrenamiento y formación continua. “No es solo salir a apagar incendios. Hay cursos, capacitaciones, trabajo en altura, uso de herramientas hidráulicas y actualización constante. Incluso los bomberos con muchos años de experiencia siguen capacitándose”, señaló.

En cuanto al recurso humano, resaltó la incorporación de aspirantes y el compromiso de los más jóvenes, quienes deberán atravesar un año completo de formación antes de recibirse. También valoró el esfuerzo que implica la tarea: “Ser bombero es quitarle tiempo a la familia, al trabajo y a los momentos personales. No cualquiera tiene esa vocación de servicio”.

Bianconi también se mostró orgulloso del funcionamiento de la comisión directiva, integrada por unas 20 a 25 personas que trabajan de manera constante. “Somos una comisión muy activa y, además, este año se sumaron mujeres, lo que le dio otra dinámica y fortaleció el trabajo”, remarcó.

De cara al futuro, adelantó que para 2026 ya se proyecta la renovación de otra autobomba y la compra de nuevos equipos, sin descuidar la finalización del salón y las mejoras pendientes. “Siempre hay cosas para mejorar, pero el objetivo es seguir creciendo sin perder de vista lo más importante, que es el cuerpo activo”, expresó.

Finalmente, Bianconi agradeció especialmente a la comunidad de Villa Cañás por el acompañamiento permanente. “Bomberos se sostiene gracias a la gente. Sin ese apoyo, nada de esto sería posible”, concluyó, al tiempo que dejó un mensaje de buenos deseos para las fiestas y el año próximo.