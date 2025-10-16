Ferrari atraviesa su peor crisis interna en años

Ferrari llega al Gran Premio de Estados Unidos sumida en una profunda crisis deportiva e institucional. El equipo de Maranello, que no consiguió victorias en toda la temporada 2025, enfrenta una interna creciente entre sus principales figuras y los responsables técnicos.

Según publicó Corriere della Sera, Lewis Hamilton presentó un nuevo informe a la cúpula directiva donde cuestiona la falta de coordinación entre la fábrica y el equipo de pista. El británico esperaba tener mayor incidencia en las decisiones técnicas, pero asegura que sus sugerencias fueron ignoradas.

El SF-25, el modelo de esta temporada, nació con errores de diseño que impidieron alcanzar la carga aerodinámica necesaria. Tras el subcampeonato de 2024, Ferrari decidió crear un auto completamente nuevo, una apuesta que terminó saliendo mal.

Charles Leclerc, autor de los únicos cinco podios del año para el equipo, fue contundente tras el GP de Singapur: “Nos sentimos como pasajeros en el coche”. Sus declaraciones generaron malestar entre los ingenieros y aumentaron la tensión interna.

Desde la dirigencia, el presidente John Elkan y el CEO Benedetto Vigna habrían manifestado su preocupación, exigiendo avances inmediatos para evitar cerrar otro año sin triunfos. Mientras tanto, el director Frédéric Vasseur intenta sostener la calma, en medio de rumores sobre su futuro y supuestas diferencias con Matteo Togninalli, jefe de operaciones en pista.

Ferrari también estaría bajo la lupa de la FIA por inspecciones frecuentes a su planta, lo que condiciona los ajustes sobre el SF-25. En este contexto, el equipo llega a Austin sin grandes expectativas, recordando el triunfo de Leclerc en 2024, que hoy parece una realidad muy lejana.