Confirmaron que los cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

La investigación por la desaparición de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) tuvo este miércoles un trágico desenlace. La Policía Bonaerense confirmó que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela corresponden a las jóvenes que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza.

El reconocimiento fue realizado por sus familiares, quienes estaban acompañados por equipos de contención. Según informaron fuentes judiciales, los cuerpos fueron hallados en una zona descampada, tras una serie de allanamientos en el sur del conurbano bonaerense.

En paralelo, la Policía detuvo a cuatro sospechosos vinculados con el caso. Además, la camioneta blanca en la que las jóvenes fueron vistas por última vez en cámaras de seguridad apareció incendiada en la misma localidad.

La fiscalía de Laferrere, a cargo de Gastón Duplaá, continúa investigando las circunstancias del hecho y el posible vínculo de los detenidos con una red de trata. La conmoción en la comunidad es profunda, mientras familiares y allegados reclaman justicia y medidas urgentes de seguridad.