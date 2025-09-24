Confirmaron que los cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

Hallaron quemada la camioneta vinculada a las chicas desaparecidas
El vehículo fue encontrado en Florencio Varela, cerca de una vivienda con rastros de sangre. Las tres jóvenes están desaparecidas desde el viernes en Ciudad Evita.
Las familias reconocieron a las tres chicas vistas por última vez en La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas y halló la camioneta quemada en Florencio Varela.Sociedad24/09/2025LORENA ACOSTA
La investigación por la desaparición de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) tuvo este miércoles un trágico desenlace. La Policía Bonaerense confirmó que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela corresponden a las jóvenes que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza.
El reconocimiento fue realizado por sus familiares, quienes estaban acompañados por equipos de contención. Según informaron fuentes judiciales, los cuerpos fueron hallados en una zona descampada, tras una serie de allanamientos en el sur del conurbano bonaerense.
En paralelo, la Policía detuvo a cuatro sospechosos vinculados con el caso. Además, la camioneta blanca en la que las jóvenes fueron vistas por última vez en cámaras de seguridad apareció incendiada en la misma localidad.
La fiscalía de Laferrere, a cargo de Gastón Duplaá, continúa investigando las circunstancias del hecho y el posible vínculo de los detenidos con una red de trata. La conmoción en la comunidad es profunda, mientras familiares y allegados reclaman justicia y medidas urgentes de seguridad.
El vehículo fue encontrado en Florencio Varela, cerca de una vivienda con rastros de sangre. Las tres jóvenes están desaparecidas desde el viernes en Ciudad Evita.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Un joven apareció con vida en medio de su velatorio en Villa Carmela. La madre lo había reconocido erróneamente en otro cadáver.
Exigen que la comisión investigadora creada en el Congreso avance sin trabas políticas y con resultados concretos.
La obra atribuida a Giuseppe Ghislandi fue trasladada desde Mar del Plata al Palacio de Tribunales. Permanece bajo custodia de la Corte Suprema en medio de un litigio internacional.
El gobierno de Chaco adjudicó la compra de módulos del plan Ñachec a Cheek S.A., empresa con antecedentes. Advierten que los productos no cumplen requisitos.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
La Academia parte con ventaja tras el 1-0 en Liniers y buscará sellar su pase en un Cilindro sin público visitante. El Fortín, con bajas sensibles, llega motivado y sueña con la remontada.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Catorce jugadores de seis clubes de la región integran la nómina que se prepara para disputar el torneo provincial en Venado Tuerto bajo la conducción de Enzo Guzmán.
La mujer entregó a la policía una caja con 32 gramos de droga hallada en su casa. La Fiscalía dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
Donald Trump manifestó su apoyo total a la reelección presidencial de Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU. Elogió su gestión económica y aseguró que tiene “mi completo y total respaldo para la reelección”.
El ex gobernador de Tucumán cumplirá la condena a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado tras el rechazo de la Corte Suprema a su último recurso.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.