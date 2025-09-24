Hallaron quemada la camioneta vinculada a las chicas desaparecidas

Confirmaron que los cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas
Las familias reconocieron a las tres chicas vistas por última vez en La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas y halló la camioneta quemada en Florencio Varela.
El vehículo fue encontrado en Florencio Varela, cerca de una vivienda con rastros de sangre. Las tres jóvenes están desaparecidas desde el viernes en Ciudad Evita.Sociedad24/09/2025LORENA ACOSTA
La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sumó un dato clave en las últimas horas. La camioneta blanca en la que habrían subido las jóvenes el viernes pasado en Ciudad Evita apareció incendiada en Florencio Varela.
El hallazgo se produjo en las inmediaciones de una vivienda en la que también fueron detectados restos de sangre, lo que intensifica las hipótesis que maneja la Justicia. Según informaron fuentes del caso, hasta ese lugar se rastreó la última señal de celular de una de las chicas.
El vehículo coincide con el que fue captado por cámaras de seguridad en la zona de La Matanza, durante el momento en que las jóvenes habrían sido vistas por última vez. El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, notificó a las familias sobre la aparición del rodado.
Las fuerzas de seguridad trabajan en la zona para obtener pruebas y reconstruir los movimientos posteriores al incendio de la camioneta. Mientras tanto, continúa la búsqueda intensiva de las tres jóvenes.
