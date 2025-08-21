Detienen en Junín a un hombre que raptó a una menor

El acusado, de 32 años, intentaba llevar a una niña de 12 años hacia Brasil. Fue detenido en un tren gracias a un operativo de la DDI y cámaras de seguridad.

Policiales 21 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
20250814102427_secuestro-nena-696x400

Un hombre de 32 años fue detenido cuando viajaba en un tren rumbo a Retiro junto a una niña de 12 años que había sido raptada en Junín. La fiscal de la causa, Vanina Lisazo, reveló que el sujeto planeaba trasladar a la menor hacia Brasil y que la investigación apunta a un posible vínculo con una red de trata.
A5EEKKPGV5ENHF7GH2XIRZQUA4-1536x864

El acusado, oriundo de Merlo, vestía una campera refractaria de la Policía bonaerense con logos oficiales, a pesar de no pertenecer a la fuerza. Según la fiscalía, ese disfraz tenía como objetivo ganar confianza y evitar controles.

La madre de la niña denunció la desaparición luego de advertir su ausencia y comprobar que había subido a un auto junto a un hombre desconocido. A través de cámaras de seguridad se constató que ambos se dirigieron a la estación de trenes de Junín, donde abordaron la formación hacia Retiro. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda y la DDI de Chacabuco interceptó al sospechoso en pleno viaje.
FB_IMG_1755702535951

El hombre fue detenido y acusado por los delitos de rapto, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. La fiscal Lisazo indicó que mantenía contacto telefónico con la menor desde hacía al menos 15 días, lo que abre la investigación sobre un posible intercambio de material sexual y la participación de terceros.

Otro punto bajo análisis es un certificado de discapacidad que portaba el acusado, para determinar si era auténtico o falsificado. “Todo indica que se trataba de un hecho con fines de trata, y que el secuestrador planeaba llevarla a Brasil”, afirmó la fiscal.

El caso generó gran conmoción en la comunidad y puso en el centro del debate el accionar de posibles redes criminales que ahora son objeto de investigación judicial.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias