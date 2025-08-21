Detienen en Junín a un hombre que raptó a una menor

Un hombre de 32 años fue detenido cuando viajaba en un tren rumbo a Retiro junto a una niña de 12 años que había sido raptada en Junín. La fiscal de la causa, Vanina Lisazo, reveló que el sujeto planeaba trasladar a la menor hacia Brasil y que la investigación apunta a un posible vínculo con una red de trata.



El acusado, oriundo de Merlo, vestía una campera refractaria de la Policía bonaerense con logos oficiales, a pesar de no pertenecer a la fuerza. Según la fiscalía, ese disfraz tenía como objetivo ganar confianza y evitar controles.

La madre de la niña denunció la desaparición luego de advertir su ausencia y comprobar que había subido a un auto junto a un hombre desconocido. A través de cámaras de seguridad se constató que ambos se dirigieron a la estación de trenes de Junín, donde abordaron la formación hacia Retiro. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda y la DDI de Chacabuco interceptó al sospechoso en pleno viaje.



El hombre fue detenido y acusado por los delitos de rapto, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. La fiscal Lisazo indicó que mantenía contacto telefónico con la menor desde hacía al menos 15 días, lo que abre la investigación sobre un posible intercambio de material sexual y la participación de terceros.

Otro punto bajo análisis es un certificado de discapacidad que portaba el acusado, para determinar si era auténtico o falsificado. “Todo indica que se trataba de un hecho con fines de trata, y que el secuestrador planeaba llevarla a Brasil”, afirmó la fiscal.

El caso generó gran conmoción en la comunidad y puso en el centro del debate el accionar de posibles redes criminales que ahora son objeto de investigación judicial.