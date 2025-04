Sol Pérez y Guido Mazzoni celebran uno de los momentos más especiales de sus vidas: el nacimiento de su primer hijo, Marco. La feliz noticia fue confirmada este viernes por el padre de la conductora en diálogo con el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde expresó su alegría y destacó la ternura del recién nacido: “Nació Marco, es precioso”.

La panelista y su esposo se encontraban a la espera del bebé en el Hospital Austral, donde fue programada la cesárea. Horas antes del parto, la pareja compartió en redes sociales un video desde el centro de salud. En la grabación se los pudo ver sonrientes, abrazados y dándose un tierno beso, reflejando la emoción por el inminente nacimiento.



El camino de Sol y Guido comenzó en 2018 con una historia de amor tan inusual como divertida. Mazzoni conquistó a la influencer con originales y atrevidos mensajes privados en Instagram, donde utilizó el humor como principal recurso. Su insistencia rindió frutos: con el tiempo comenzaron a salir, se enamoraron, convivieron, se comprometieron en 2022 y, en 2023, sellaron su amor con una gran boda junto a 350 invitados.

A lo largo de estos años, la pareja superó altibajos y construyó una relación sólida. “Nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos”, expresó Sol en una entrevista pasada, resaltando la madurez de su vínculo.

La llegada de Marco marca un nuevo capítulo en esta historia de amor. Aunque aún no han compartido fotos del bebé, todo indica que pronto habrá publicaciones oficiales en las redes sociales de los flamantes papás.