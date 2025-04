La sugerencia tuvo lugar en un romántico video que la también empresaria de cosméticos compartió en Instagram durante la visita al país vecino que realizó junto al cantante de cumbia. La publicación tuvo miles de comentarios pero hubo uno que destacó entre los demás por su particular recomendación.

“Un Only juntos”, fueron las palabras de uno de los usuarios, en alusión a la plataforma que permite vender contenido erótico para adultos. Su pedido tuvo más de 300 “me gusta” y respuestas de otras personas que apoyaron la iniciativa.

Incluso la propia Nara, quien días atrás anunció su regreso a Italia para participar del reality “Bailando por las estrellas”, pareció darle lugar a esa idea con una historia que subió posteriormente a la misma red social, en la que horas antes había saludado a su novio por su cumpleaños.

A través de una selfie junto a un oso de peluche y un link con un sutil “hablemos por acá“, la además conductora se encargó de promocionar este domingo su perfil de OnlyFans, en el que se puede ver una foto de ella en ropa interior.

En la descripción de su cuenta, cuya suscripción mensual ronda los USD 20, la mediática advierte: “Hola… no soy Wanda, ¡acá soy la BADBITCH y punto! Aprovechá que si me cierran Instagram ME ACTIVO más que nunca…”.

Estas publicaciones dan cuenta de que la empresaria hace caso omiso a la orden de la Justicia, que le prohibió que use las redes sociales luego de que faltara al encuentro de sus hijas con los terapeutas para la revinculación con su expareja Mauro Icardi.