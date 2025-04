Aníbal Pachano mostró su apoyo a la productora de tiras infantiles Cris Morena tras sus polémicos comentarios sobre la elección de gente en sus proyectos.

En declaraciones con Oriana Sabatini, la productora había dicho que siempre le adjudican los problemas alimenticios de su hija al hecho de querer siempre “gente hegemónica”: "Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia. Y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es y tratar de ser otro. Y es tremendo. Eso es dolorosísimo".

En diálogo con Se Terminó La Joda (Splendid AM 990), el director teatral sostuvo que la madre de Romina Yan no debería ser juzgada por querer que su elenco sea “hegemónico”: “Cris Morena, yo la respeto mucho, es una mina que re labura y da laburo a medio país. Ha generado figuras y ella tiene su criterio hegemónico, fuimos todos y todos elegimos por lo lindo. Nadie se encama con alguien que no te gusta, o que no lo ves estéticamente prolijo”.

“Me parece que meter en una bolsa comentarios… Como que cada uno hace su estética, yo también tengo la mía. A mí me gusta que la gente se bañara, que esté limpia, que se lave los dientes, que se ponga desodorante. Porque la ropa sale cara, es plata, es producción y después tenés que estudiar y prepararte más allá del trabajo que uno te otorga como empresario", sostuvo.

“Estéticamente, tratás de estar de la mejor manera porque el medio te lo pide y te lo exige”, cerró.