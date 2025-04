En una charla íntima y sin rodeos en Radio Splendid AM 990, la periodista Marcela Tauro realizó una declaración que resonó con fuerza en el mundo del espectáculo: “Mirtha Legrand ya no maneja su plata”, sostuvo, generando sorpresa y preocupación entre los oyentes y seguidores de la diva.

La afirmación, lanzada casi al pasar pero con firmeza, remite a una transformación en la rutina de la conductora más emblemática de la televisión argentina. Con 97 años, Legrand ha comenzado a delegar aspectos fundamentales de su vida cotidiana, incluyendo sus finanzas personales. “Está en otro momento. Es una mujer que lo ha hecho todo, que fue pionera, que marcó una era. Pero ahora hay cosas que ya no decide sola”, puntualizó Tauro.

Sin mencionar nombres, la periodista dio a entender que su entorno íntimo, posiblemente encabezado por su nieto Nacho Viale, sería el encargado actual de administrar su economía y coordinar su agenda laboral.

Tauro también reflexionó sobre el lugar que ocupa Mirtha en la historia de los medios: “Es un emblema, una leyenda viva. No hay otra como ella”. Sin embargo, planteó si no sería el momento oportuno para que Legrand se retire de manera definitiva de la televisión. “No me gustaría verla apagarse en pantalla. Ella merece irse arriba, como las grandes”, expresó.

La entrevista no solo abordó el presente de Mirtha Legrand. Tauro habló también de su actualidad profesional en el ciclo Intrusos, donde se mostró cómoda con el liderazgo de Flor de la V, a quien elogió por su capacidad de conducción y sensibilidad en temas delicados.

Finalmente, dejó una crítica contundente sobre el periodismo de espectáculos actual: “Hoy cualquiera tiene un celular y se siente periodista. Pero el rigor, la fuente, la calle… eso no lo reemplaza ningún like”.

La revelación de Tauro no tardó en generar repercusiones tanto en redes sociales como en los medios, donde el debate sobre el legado, la exposición y el rol de figuras históricas como Mirtha Legrand vuelve a ocupar un lugar central.