Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) continúan siendo un problema de salud pública creciente en Argentina. En particular, el VIH, el virus del papiloma humano (VPH), la sífilis y la gonorrea se han convertido en los principales desafíos para los profesionales de la salud. Según el Centro Argentino de Urología (CAU), se estima que cada año se diagnostican más de 5.000 nuevos casos de VIH, con una prevalencia alarmante entre los jóvenes adultos de entre 20 y 40 años.

Los especialistas señalan que muchas de estas infecciones no presentan síntomas inmediatos, lo que hace que las personas afectadas a menudo no se den cuenta de su condición hasta etapas avanzadas, cuando el tratamiento se vuelve más complejo. La doctora Paula Grinstein, médica uróloga del CAU, advierte que, aunque el VPH es uno de los virus más comunes, el sistema inmunológico puede detenerlo de forma natural en la mayoría de los casos, sin embargo, en algunos individuos puede permanecer latente y ocasionar problemas graves si no se trata a tiempo.

El diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones graves. Los expertos recomiendan realizarse análisis de sangre anuales para detectar diversas ITS, entre ellas, VIH, sífilis, hepatitis y herpes genital. La detección temprana no solo permite tratar la infección de manera efectiva, sino que también reduce el riesgo de transmisión a otras personas.

En Argentina, se calcula que alrededor de 140.000 personas viven con VIH, y aunque el 87% está diagnosticado, muchos casos siguen sin identificarse, especialmente entre aquellos que no toman medidas preventivas durante sus relaciones sexuales. Además, el CAU destaca que los factores de riesgo, como no usar preservativo, tener múltiples parejas sexuales o un sistema inmunológico debilitado, aumentan la probabilidad de contraer una ITS.

El tratamiento varía según el tipo de infección, pero la mayoría de las ITS se pueden controlar o curar con antibióticos o antivirales. La doctora Mariela Montanille del CAU señala que el tratamiento temprano no solo mejora la salud del paciente, sino que también ayuda a reducir la transmisión a las parejas.