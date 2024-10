Ayuda social sin intermediarios es una de las consignas del proyecto de Presupuesto nacional para 2025. Desde organismos no gubernamentales advierten que los fondos van a quedar desactualizados y que se recortan partidas fundamentales, por ejemplo, para prevención de violencia.

El debate sobre el Presupuesto Nacional 2025 ha comenzado a tomar protagonismo en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, se reúne semanalmente para examinar las asignaciones propuestas. Este lunes, se espera la participación de la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, y el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, quien se unió al gabinete del presidente Javier Milei tras su paso por la administración de Alberto Fernández.

Los organismos no gubernamentales han expresado su preocupación respecto a la reducción de fondos destinados a programas esenciales, advirtiendo que el recorte impactará negativamente en áreas críticas como la prevención de la violencia de género y la educación sexual integral. En particular, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ha denunciado que el proyecto no contempla las erogaciones necesarias para el Plan ENIA, que busca prevenir el embarazo adolescente, y que la inversión en infraestructura social para jardines infantiles disminuirá drásticamente en comparación con años anteriores.

Desde el Gobierno, se prevé destinar un total de 4.085.182 millones de pesos a Niñez, con un enfoque central en la Prestación Alimentar, cuyo objetivo es asegurar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. A su vez, la subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia recibirá 62.859 millones de pesos, con un notable énfasis en los programas que atienden las necesidades alimentarias de la población.

En el ámbito del Turismo, el Gobierno proyecta un plan plurianual para aumentar la visibilidad de las regiones turísticas del país y fomentar el desarrollo de nuevas ofertas, aunque los detalles sobre la asignación de recursos aún se mantienen en debate.

A medida que avanza la discusión, las voces de la oposición se hacen sentir, demandando explicaciones y un mayor compromiso del ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar que los fondos propuestos sean suficientes para cubrir las necesidades de las áreas afectadas.