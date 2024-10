En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el doctor Francisco José Terrier, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, participó de una entrevista en el programa "Ahora Vengo" para derribar algunos de los mitos y miedos más frecuentes que rodean esta enfermedad prevenible. Acompañado por el periodista Luis Miño, el Dr. Terrier subrayó que, aunque se ha logrado aumentar la concientización en los últimos años, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar a toda la población.

"Hay que llegar a mucha gente, no solo a grupos seleccionados. Esto pasó en todo el mundo, no solo en Argentina", expresó el especialista. Terrier también destacó que la clave en la lucha contra el cáncer de mama es la detección temprana. "Los controles anuales, como la mamografía a partir de los 40 años, son la herramienta más poderosa que tenemos para lograr diagnósticos precoces y tratamientos menos agresivos", señaló.

El valor del autoexamen mamario

El Dr. Terrier enfatizó la importancia del autoexamen mamario como una herramienta de concientización, aunque aclaró que "no reemplaza a los estudios médicos". Recomendó realizarlo una vez al mes como complemento a la mamografía, que sigue siendo el estudio básico inicial para detectar tumores de milímetros que no se pueden palpar.

Factores de riesgo y recomendaciones para la prevención.

Terrier explicó que el primer factor de riesgo para el cáncer de mama es ser mujer, ya que si bien también afecta a los hombres, es mucho más raro. Además, mencionó que el envejecimiento aumenta las posibilidades de desarrollar la enfermedad, aunque se han registrado casos en mujeres muy jóvenes.

El mastólogo también desmintió algunas creencias falsas, como la idea de que amamantar elimina el riesgo de tener cáncer de mama. Aunque hay estudios que muestran que las mujeres que amamantan tienen un menor riesgo, no es garantía de que estén libres de la enfermedad.

Por último, el Dr. Terrier alentó a las mujeres a adoptar hábitos saludables, como realizar actividad física regularmente, evitar el sedentarismo, no fumar y consumir alcohol con moderación, para reducir los riesgos.

Mitos y verdades sobre el cancer de mama

Uno de los mitos más comunes es que si no hay antecedentes familiares, no se tiene riesgo de desarrollar cáncer de mama. Terrier enfatizó que esto es incorrecto, y explicó que, aunque tener antecedentes familiares aumenta el riesgo, no tenerlos no garantiza que la enfermedad no pueda aparecer.

En la entrevista, también se anunció la caminata que "Chicas Pink" llevará a cabo el próximo 5 de octubre, una iniciativa para concientizar sobre la importancia de la detección temprana.