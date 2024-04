Caputo recibió a Jorge Macri: la coparticipación, el eje central de discusión

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este jueves al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el objetivo de interiorizarse de la situación económica de la ciudad de Buenos Aires, haciendo foco en la coparticipación federal.

Caputo y Macri dialogaron sobre los aspectos técnicos de la coparticipación nacional destinada a la Ciudad y, específicamente, sobre el fallo de la Corte Suprema en favor de la CABA. Desde la cartera especificaron son optimistas en que se encontrará una solución viable.

En su discurso de asunción, Macri había reflotado la problemática: “Le vamos a pedir al Gobierno nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la Ciudad los fondos de coparticipación que el Gobierno nacional saliente nos quitó de forma unilateral y contraria a la Constitución”.

En 2020, el ex presidente Alberto Fernández decidió retirarle los fondos a la CABA y destinarlos a la Provincia de Buenos Aires. La Ciudad, en ese momento, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, apeló el fallo que llegó al tribunal supremo.

El fallo de la Corte

En diciembre de 2022, la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

La medida cautelar obliga al Estado Nacional a devolver ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectaba a los ingresos del resto de las provincias.

“Las provincias no se ven perjudicadas con la solución, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, explicaron voceros del tribunal.