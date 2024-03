Franco Colapinto se ilusiona con llegar a la Fórmula 1: "Williams me puede llamar"

Franco Colapinto, piloto argentino de 20 años que es parte del equipo MP Motorsport y compite en la Fórmula 2, dejó en claro que sueña con llegar a la Fórmula 1 y que está listo por si recibe el llamado de Williams. "Sí, obvio, me pueden llamar", expresó.

El joven oriundo de Pilar, quien fue descalificado en la segunda carrera de la Fórmula 2 en Australia después de que había finalizado séptimo, reconoció que tuvo un inicio de temporada con varios problemas (incluso rozó el muro en Arabia Saudita), pero confía en que se acomodará. “Tengo un auto para pelear el campeonato”, aseguró.

A su vez, Colapinto afirmó estar listo para la Fórmula 1 si hay un lugar en Williams. El último piloto que saltó de F2 a F1 por una urgencia fue el inglés Oliver Bearman, quien reemplazó a Carlos Sainz cuando lo peraron de apendicitis. Con 18 años, tuvo un tremendo debut: terminó séptimo en Arabia Saudita.

"Sí, obvio, me pueden llamar. Ojalá que no pase, aunque ojalá que sí", bromeó. Y agregó: "Pero siempre hay pilotos esperando por si pasa algo. Al estar en los mismos fines de semana que la Fórmula 1, obviamente esperando que si se da que sea por una situación más grata (NdR: por lo de Carlos Sainz). Por lo general nunca pasan estas cosas. Fue un caso muy aislado lo que pasó con Bearman y tuvo una oportunidad increíble de correr con Ferrari un fin de semana. Más allá obviamente por la circunstancia que le estaba pasando a Sainz, supongo que Oliver lo debe haber disfrutado mucho y siempre lo importante es estar preparado por si pasa algo así. Se lo vio bastante preparado, hizo un buen trabajo y le puede pasar a cualquiera de los pilotos que están en las academias. Tienen la chance muy grande los que están ahí el fin de semana. Ojalá que me pueda subir más adelante, no porque le pase algo al titular, sino por ser titular yo. Pero tuvo una oportunidad muy linda".

El análisis de Colapinto sobre su inicio de temporada en la F2



"Fue un comienzo de temporada algo complicado. Yo esperaba un poco más. Tenía las expectativas un poco más altas y por un motivo o por otro las cosas no me salieron en las carreras. Una lástima porque perdimos muchos puntos. Pero hay que seguir trabajando, la temporada es muy larga y los resultados van a empezar a llegar. Hay que seguir empujando porque son cosas que pasan. Hay muchos pilotos que están para pelear la temporada y sacaron muy pocos puntos también, así que por ahora es una temporada un poco rara. Es hora de resetear y seguir", afirmó en una entrevista con Infobae.



Por otra parte, contó los detalles de por qué lo descalificaron en Australia: "Me olvidé de apretar unos botones que hay que apretar antes de largar. Me descalificaron por eso. No tiene mucha lógica, pero bueno. En la largada perdí diez puestos. Es un poco injusta la penalización, pero son cosas que pasan. Hay que trabajar para que no vuelva a pasar y punto".