Impactante Robo en Barcelona: Federico Coria Sufre Hurto de Raquetas y Objetos Personales

El tenista argentino Federico Coria, número 71 del ranking ATP, fue víctima de un robo en el aeropuerto de Barcelona, donde perdió raquetas, un anillo de compromiso y el pasaporte de su pareja. El hecho ocurrió tras su eliminación en la primera ronda de Roland Garros.

Detalles del Incidente

El suceso ocurrió cuando Coria y su pareja llegaron al aeropuerto y solicitaron un auto en el parking. Según explicó el tenista en sus redes sociales, una persona se aproximó al vehículo mientras él subía las maletas, y al darse cuenta del robo, ya era demasiado tarde.

"Nos robaron. Ayer llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto. Los autos acá están de culata y no podés acceder con el carro de las valijas. Yo me subí y Flor (su novia) vio que alguien salió corriendo", narró Coria en Tik Tok. Además, la mochila de su novia, que contenía el anillo de compromiso, su celular y su pasaporte, también fue sustraída.

Frecuencia de Robos en el Área

Coria denunció la situación en el aeropuerto y descubrió que estos robos son frecuentes en la zona. "Después del robo, un empleado del lugar me dijo que robaban por esa zona. Le dije por qué no me avisó antes. No sabía que era tan común que pase esto en el aeropuerto de Barcelona", expresó.

El tenista se mostró frustrado por la falta de asistencia y vigilancia en el aeropuerto. "En el aeropuerto tienen cámaras, pero no me mostraron nada porque necesitan autorización de un juez. Con la ubicación del celular fuimos a donde nos marcaba y empezamos a hablar con una propietaria del lugar que nos dijo que sabía que en el edificio había gente que robaba", agregó.

Consecuencias del Robo

Afortunadamente, Coria no tenía próximos torneos programados, lo que le permitió regresar a Argentina sin mayores complicaciones deportivas, aunque lamentó profundamente la pérdida de sus raquetas y los objetos personales de su pareja.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de incrementar la seguridad en las instalaciones aeroportuarias y alerta a los viajeros sobre la precaución que deben tener al moverse en estas áreas.