Qué es de la vida de Juan Martín Del Potro tras su retiro del tenis

A dos años de su retiro, Juan Martín Del Potro reapareció en las tribunas del Miami Open, ciudad en la que permanece la mayor parte del tiempo. Si bien finalizó su carrera como tenista profesional, la Torre de Tandil sigue vinculado al deporte que todavía extraña. "Estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente", expresó. ¿Qué es hoy de su vida?

Pocas veces se lo vio en público a Juan Martín Del Potro luego de aquel partido ante Federico Delbonis en el Argentina Open 2022 que significó el punto final de su exitosa carrera como tenista profesional. Si bien se rumoreó que la Torre de Tandil iba a jugar el US Open 2023 para despedirse, todo fue un espejismo.

Con el Miami Open en plena disputa, Delpo reapareció en las tribunas y fue a ver a Carlos Alcaraz, con quien tuvo un cálido abrazo, en su triunfo ante Gael Monfils. En ese contexto, habló con el periodista Quique Cano para Infobae y dio detalles de su nueva vida tras colgar su vincha en la red del Guillermo Vilas.

Cómo transita Del Potro su etapa como extenista profesional

En primer lugar, se refirió a cómo convive con el retiro y si extraña empuñar una raqueta: "Obviamente que cada uno que me pregunta: 'Che, ¿volvés?', '¿No volvés?', o me gritan 'te extrañamos', se me remueven bien adentro las emociones. Pero bueno, como suelo decir, estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente y empezando a entender que… bueno, cuando se terminan caminos se abren otros nuevos y que así es la vida", expresó.

Luego, explicó que, si bien le cuesta, intenta transitar esta nueva etapa de la mejor manera: "Estoy trabajando todo esto para recordar lo lindo del tenis, de buena manera y que no me afecte. Pero lleva su tiempo, es un proceso que hay que trabajarlo día a día". Y agregó: "A veces extraño, a veces quiero volver, a veces no. Un día estoy mejor, otros no tanto, pero bueno, hay que transitarlo".



Qué hace Del Potro tras dejar el tenis

"Estoy como dejando que la vida me sorprenda un poco, también, ¿no? Trato de hacer cosas y hago muchas cosas. Terminé en un proyecto de pádel, ahora me voy con los juniors (es embajador del Junior Roland Garros), hago este tipo de actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, mucha gente (jugadores) me llama para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo", explicó Delpo en Infobae.