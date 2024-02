Ranking de paritarias: qué gremios cerraron los mejores aumentos

En medio de un escenario económico marcado por la inflación y la necesidad de recomposición salarial, los principales gremios estuvieron cerrando acuerdos paritarios para garantizar mejoras en los ingresos de los trabajadores.

El sitio InfoGremiales presentó un resumen de los acuerdos alcanzados por algunos de los sindicatos más representativos:

Farmacéuticos: cierre del 91% trimestral.

Alimentación: aumento acumulativo del 62% más suma extraordinaria.

Petroleros: incremento del 47,5% como gratificación extraordinaria.

Seguro: aumento del 54% para el primer bimestre.

Comercio: retroactivo de 11% para diciembre y 20% no remunerativo para enero.

Camioneros: aumento bimestral del 33,5%.

Plásticos: incremento del 25% en enero y bono adicional.

Bancarios: aumento retroactivo del 23,2% y 20% adicional para enero.

SMATA (automotrices): aumento del 38,85% para enero y febrero.

UOM (metalúrgicos): incremento del 25,5% para enero.

UTA (Transporte): incremento sustancial en el básico y beneficios adicionales.

Trabajadores de carga y descarga: aumento del 51% para el trimestre.

Sanidad: suma fija no remunerativa y otras disposiciones.

Pasteleros: incremento no remunerativo para enero.

Perfumistas: aumento del 20% para diciembre y 15% para enero.

UPCN / ATE (Estatales): aumento del 16% para enero.

Esta lista presenta los acuerdos salariales ordenados de mayor a menor en términos de porcentaje de aumento o beneficio obtenido.