El panorama no es alentador en San Lorenzo, ya que el entrenador Rubén Darío Insúa podría llevar a juicio a la institución si no llega a un acuerdo económico tras el despido con contrato vigente hasta diciembre de 2025.

Insúa y su cuerpo técnico se fueron de la mediación de este jueves sin un entendimiento, por lo que a los dirigentes del Ciclón se les agotó una nueva instancia de arreglo. El dato -no menor- es que queda otra en 30 días para que la situación pueda cerrarse en buenos términos.

De no ser así, el Gallego -se mantiene firme en cobrar su vínculo completo- demandará al club, a Marcelo Moretti y a García Lago, en sus carácter de personas.

La derrota frente a Independiente del Valle por 2-0 en Ecuador, por la Copa Libertadores 2024, y la floja imagen en la Copa Liga Profesional 2024 fueron los detonantes de la salida del DT, que se hizo cargo de un equipo que estaba hundido en una delicada situación económica y deportiva.

Y que también se había comido a ocho entrenadores en apenas cinco años: Pampa Biaggio, Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz, Mariano Soso, Diego Dabove, Paolo Montero y Pedro Troglio.

El presente de San Lorenzo lo expone mal económicamente, con internas, inhibiciones, complicaciones en cuanto al plantel (los jugadores no pudieron mantener la regularidad del año pasado y sintieron el fuerte recambio) y con una Copa Libertadores en juego que, al tratarse de uno de los grandes de Argentina, las aspiraciones a la segunda están vigentes.

Los números del segundo ciclo de Rubén Darío Insúa como técnico de San Lorenzo

Regresó el 19 de mayo de 2022 después de 19 años de espera

693 días

99 partidos

37 triunfos

42 empates

20 derrotas

Efectividad del 51%

Insúa no tiene ninguna oferta sobre la mesa como para volver a dirigir en lo inmediato, pero sí tiene definida su prioridad para el próximo trabajo, más allá de que no se cierre solo a eso: dirigir en el fútbol argentino.



El DT no descarta otras opciones, como la del fútbol árabe, que tan bien paga y a tantas figuras -tanto jugadores como entrenadores- ha sumado en el último tiempo. De hecho, el Gallego reveló que hace no mucho tuvo una oferta de allí.

"En diciembre tuve un ofrecimiento y lo deseché porque le había dado mi palabra a los cuatro candidatos que se disputaban la presidencia de San Lorenzo. Era bastante interesante en la parte económica, que no es a esta altura de mi vida lo que más me importa. No lo descarto en el futuro, tengo algunos amigos que estuvieron en Dubai y la pasaron bastante bien", admitió Insúa en diálogo con el canal deportivo TNT Sports.