El flamante e histórico conductor del Bailando 2023, Marcelo Tinelli, tuvo un desliz, a través de sus redes sociales, que dejó expuesto a quién es su preferido para ganar la competencia de baile de famosos.

“Con el ganador moral del Bailando 2023, mi hermano del alma”, comenzó escribiendo Marcelo Tinelli, mensaje que fue adjuntado a la selfie, que incluyó un emoji en forma de corazón de color rojo.

La postal muestra a su primo, Luciano, el Tirri, que lo acompaña siempre y que, además, se presentó como una de las estrellas preferidas del certamen de baile que este año que pasó, desembarcó en AméricaTV.

Es sabido que son familia y, como tal, además del parentesco, Marcelo Tinelli tiene un cariño importante por su primo, con quién pasa algunas de sus vacaciones y realizan viajes juntos.

Cabe recordar que, hasta este momento, el programa continúa de la siguiente manera: “La pareja que sigue con el certamen, lo hace con el 53,9% de los votos. Una de las parejas que se va, lo hace con el 34,2%, y la otra 11,9%. ¡Señoras y señoras, son finalistas y sigue en carrera en esta Bailando, la pareja de Anabel Sanchez y Tito Díaz!”, tal como anunció en la última emisión de eliminación.

En estas instancias de la competencia, Luciano, el Tirri, es finalista del Bailando 2023, junto a Lourdes Sánchez, Tuli Acosta, Noelia Marzol y Yeyo de Gregorio. Al ver el desempeño del primo de Marcelo Tinelli, hasta este momento, quién lo elogió fue Moria Casán.

“Yo no le veo ninguna falla, es extraordinario. Aunque no supiera caminar, a mí este hombre me conmueve. Es un gran hombre que sabe de entretenimiento y este show es entretenimiento”, manifestó, la diva, para elogiar al participante.