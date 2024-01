La llamativa frase de Banega en su regreso al fútbol argentino: "En 2014 estaba un poco más difícil, ahora todavía más"

Ever Banega fue titular en lo que sería una agónica victoria de Newell's sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por la primera fecha de la Copa de la Liga 2024 y luego del duelo brindó una curiosa declaración que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Al hablar del estado del fútbol argentino en lo que fue su primer encuentro después de casi 10 años en el plano local, el mediocampista dejó una peculiar frase para describirlo. "Es cierto que en 2014 estaba un poco más difícil. Ahora creo que es aun más difícil todavía. Seguir creciendo como equipo, como grupo, hay un grupo muy unido y se reflejó en el partido", explicó.

A su vez, el ex-Boca y Selección Argentina habló sobre el trámite del duelo y como vio a la Lepra. "Contento, muy feliz. Estaba con muchas ganas de volver y ponerme esta camiseta y hoy es el primer partido desde mi vuelta. Contento, mucho sacrificio del equipo para ganar este partido que fue muy difícil. Me voy muy feliz".



"Bien, es un equipo que viene trabajando bien desde hace un mes. Yo me incorporé hace poco pero me ayudaron a ubicarme en la cancha. El equipo juega bien, tiene hambre de ganar y eso es lo importante. Hay muchos jóvenes y muy contento por el gol de (Chiaverano), así que felicitarlo", completó.

Por último, Banega también se refirió a las sensaciones que encontró en su retorno al fútbol argentino ya no desde lo deportivo sino también desde lo anímico tras la gran recepción que tuvo en Santiago del Estero donde incluso se sacó fotos con hinchas. "Contento. Obviamente siempre es lindo que te reconozcan y te den ese apoyo pero también necesitaba jugar en estas canchas, sentir la hinchada cantando y la verdad que es muy lindo volver. Hace diez años no volvía y me hizo muy feliz volver a jugar, con toda su gente".