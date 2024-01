Este lunes 15 de enero, el astro argentino Lionel Messi se presenta como finalista al prestigioso galardón The Best 2023. La ceremonia, que se llevará a cabo en Londres, será transmitida por TyC Sports. Descubre todos los detalles sobre los nominados, horario y dónde seguir el evento en vivo.

Las jugadoras del Club Studebaker se preparan para una nueva temporada del hockey femenino, enfocadas en el campeonato de la UDC. Conoce los detalles de los horarios de las categorias sub 14, sub 16, sub 19 y primera.