El Xeneize avisó tajantemente que no quiere una cláusula de repesca para que se lleven al jugador a los seis meses, pero desea incluir una opción de compra. Mientras tanto, el equipo español espera que se resuelva el conflicto.

Las jugadoras del Club Studebaker se preparan para una nueva temporada del hockey femenino, enfocadas en el campeonato de la UDC. Conoce los detalles de los horarios de las categorias sub 14, sub 16, sub 19 y primera.