Riquelme presentó a Lema y Zenón como refuerzos de Boca: repasá lo mejor.

Juan Román Riquelme dijo presente en la sala de conferencia de La Bombonera este martes y fue el encargado de presentar a los dos refuerzos que cerró Boca hasta el momento para la temporada 2024: el defensor Cristian Lema y al volante Kevin Zenón. Con una sutil chicana para el presidente de Unión por la demora en el pase del mediocampista, entre risas y guiños para los dos protagonistas, el Diez tomó el micrófono y luego le dio lugar a los futbolistas para que dialoguen con la prensa.

El mensaje de Riquelme para Lema y Zenón

"Cristian ya tuvo la suerte de ponerse la camiseta de nuestro club. Hace poco dijo que cumplió su sueño de chiquito de jugar en Boca. Para nosotros también es un sueño tenerte acá, espero que lo disfrutes mucho y que nos des muchas alegrías", fue la primera frase de Román, dándole el puntapié inicial a la conferencia.

Y luego, por supuesto, prosiguió con Zenón. Pero antes, fiel a su estilo, el Diez le tiró un palito: "El señor se hizo rogar un poco más". "Se hizo un poco largo. Hubiera sido lindo que hubieses disfrutado de ir al interior con los hinchas, ver cómo los nenitos se ponen a llorar y quieren una foto con ustedes. El presidente de Unión lo hizo un poquito largo. Gracias por la fuerza que hiciste para venir a nuestro club", concluyó Riquelme.

Acto seguido, Lema tomó la posta, se adentró en sus emociones y contó qué significa para él llegar a una institución como el elenco de la Ribera: "Es un sueño. De chico lo ves muy lejos y hoy es una realidad. Estoy muy contento, lo que viví hasta ahora es algo hermoso; ver a la gente, la pasión que hay por Boca. Vine con el objetivo de disfrutar. No es fácil llegar acá y lo quiero disfrutar, no me quiero arrepentir. Sin dudas es el paso más grande de mi carrera".

"Tenía mucha ansiedad, quería que se defina lo antes posible para estar acá. Es un sueño, estoy muy contento. Desde el primer momento voy a dejar todo", aportó Zenón minutos después.