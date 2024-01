Renunció el vicepresidente segundo de Racing por diferencias con Víctor Blanco.

Miguel Jiménez, el vicepresidente segundo de Racing, dejó su cargo el viernes pasado debido a que según se pudo averiguar mantiene diferencias con el presidente Víctor Blanco y porque, según comunicó el dirigente en una carta, no está conforme con ciertas decisiones que se tomaron en los últimos dos años en el club.

"Como dirigente, siento haber dado lo mejor de mí en estos largos años, tanto por el Club como por esta gestión. Como socio, en mi opinión creo que se ha llegado a un techo, ya que desde hace un par de temporadas se observa un freno en el crecimiento. Mi contacto con los socios e hinchas me permite sentir que se transmite una imagen de conducción fatigada", expresó Jiménez en una carta que se dio a conocer este lunes por la tarde.

Luego, continuó: "De hecho, en los últimos dos años se han tomado decisiones sin que yo haya sido consultado. Con muchas de ellas no he estado de acuerdo, pero para evitar conflictos he preferido mantener silencio". A su vez, horas después de que trascendiera la noticia, el club emitió un comunicado en redes sociales en el que explicó que la "renuncia es indeclinable" y le agradeció por "su aporte, colaboración y compromiso en estos nueve años de gestión compartidos".

Finalmente, el exdirigente de la Academia avisó que buscará colaborar para alcanzar un salto deportivo e institucional y que está colmado de sueños y de proyectos. Cabe destacar que este año habrá elecciones en Racing a fin de año y Víctor Blanco no se presentaría.

Para reemplazar el puesto vacante de vicepresidente segundo, la Comisión Directiva se reunirá este miércoles, pero según indica el Estatuto no hay obligación de que alguien ocupe el cargo y la idea sería que quede libre.