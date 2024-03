Scaloni alcanzará a Bielsa y quedará cerca de Menotti y Bilardo en un importante récord

La gira de la Selección Argentina por Estados Unidos no será una más para Lionel Scaloni. Además de que le tiene que servir para ir definiendo la lista de los jugadores que estarán en la Copa América, el oriundo de Pujato alcanzará a Marcelo Bielsa y quedará cerca de Menotti y Bilardo en un importante récord al mando de la Albiceleste.

Este viernes a las 21, la Selección Argentina enfrentará a El Salvador por un amistoso en Filadelfia. Luego, el martes a las 23.50, chocará con la Costa Rica de Gustavo Alfaro. Con este segundo amistoso, Scaloni alcanzará la marca del Loco Bielsa como el quinto DT con más partidos dirigidos en la Selección, con 69 partidos.

El técnico campeón del mundo quedará cerca de Alfio Basile, con 76, y de los otros dos entrenadores que pudieron levantar el trofeo más importante a nivel selecciones: César Luis Menotti (78) y Carlos Salvador Bilardo (79). Quien lidera este récord con 125 partidos dirigidos es Guillermo Stábile, DT albiceleste en dos etapas: la primera fue entre 1939 y 1958,​ mientras que la segunda ocurrió entre 1960 y 1961.

Luego de esta fecha FIFA, habrá una ventana con dos partidos más en junio, previos a la Copa América. Allí, Scaloni podría superar al Coco y quedar a tiro de los otros dos campeones del mundo, aunque todo indica que, a fin de año, quedaría segundo en soledad si continúa en su cargo.

Los entrenadores que más veces dirigieron a la Selección Argentina

125 partidos - Guillermo Stábile

79 - Carlos Salvador Bilardo

78 - César Luis Menotti

76 - Alfio Basile

69 - Marcelo Alberto Bielsa

67 - Lionel Sebastián Scaloni



Calendario de partidos de la Selección Argentina en 2024

Argentina vs. El Salvador | Amistoso | 22 de marzo, desde las 21 horas | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Argentina vs. Costa Rica | Amistoso | 26 de marzo, desde las 23.50 horas | Memorial Coliseum, Los Ángeles

Argentina vs. Ecuador | Amistoso | 9 de junio | Chicago

Argentina vs. Guatemala | Amistoso | 14 de junio | Washington

Argentina vs. Trinidad y Tobago/Canadá | Fecha 1 de la Copa América | 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.

Argentina vs. Chile | Fecha 2 de la Copa América | 25 de junio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Argentina vs. Perú | Fecha 3 de la Copa América | 29 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami.