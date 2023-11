El Gabinete de Javier Milei: quiénes formarán su equipo de gobierno

Pasaron apenas 12 horas a partir de la confirmación del triunfo de Javier Milei en el balotaje y ya hay confirmaciones sobre los integrantes que confirmarán el Gabinete de gobierno, que asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre. El economista libertario dio a conocer en el transcurso de la mañana de este lunes, algunos de ellos ya se venían mencionando en los últimos días, sobre quiénes serán los funcionarios que estarán al frente de las carteras de Salud, Trabajo, Interior, Justicia, ANSES, Cancillería, el Banco Central (BCRA), entre otros.

El día después de las elecciones llegó cargado de novedades. Milei no se hizo esperar y ya se empezaron a confirmar algunos nombres de los funcionarios que estarán en el equipo del presidente electo.

Mientras tanto, el economista adelantó las primeras medidas de gobierno a partir de diciembre próximo, en lo que respecta al plan económico, con el dólar y la inflación en la mira.

Javier Milei y su Gabinete: quiénes son los funcionarios del nuevo Gobierno

Algunos nombres circularon durante la campaña. Ahora, se confirmó quiénes serán los que acompañarán a Milei. En declaraciones radiales, el economista libertario dijo esta mañana: "Mi intención es consensuar con el Ministro de Justicia, que será Mariano Cúneo Libarona", expresó.

Así, el presidente electo anunció a Cúneo Libarona como su ministro de Justicia. En paralelo, otra confirmación: la de Carolina Píparo al frente de la ANSES.

Javier Milei dijo: "Píparo será directora de ANSES y estará acompañada por un profesional colega, Juan Manuel Verón, que trabajó en una reforma del sistema previsional en México", confirmó en Radio Mitre, sobre el rol de la excandidata a gobernadora de Buenos Aires este lunes.

Mientras tanto, el gabinete de Milei va sumando nombres. Entre los que se mencionan desde la campaña, por ejemplo, está el de la economista Diana Mondino ocupará el cargo en Cancillería.

El Gabinete de Javier Milei: Guillermo Francos, el nombre para el Ministerio del Interior

Otra pieza clave, la de Guillermo Francos, el exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocupará un rol fundamental. Será el ministro del Interior, el nexo entre el gobierno central y las provincias.

El Gabinete de Javier Milei: Emilio Ocampo, el nombre para el Banco Central (BCRA)

Emilio Ocampo, proveniente del mundo de las finanzas e historiador, será quien maneje los destinos del Banco Central (BCRA), el organismo que Javier Milei tiene en la mira, para que deje de funcionar, en base a una de sus premisas del plan económico para eliminar la inflación.

El Gabinete de Javier Milei: Sandra Pettovello, el nombre para Capital Humano

Milei piensa una reestructuración del Estado, concentrando la gestión en 8 ministerios. Para ello, el gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, en uno solo, el de Capital Humano, que quedaría a cargo de Sandra Pettovello.

Pettovello tiene 55 años y es licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, una carrera que según la propia universidad busca formar profesionales capaces de “diseñar e implementar estrategias tendientes al fortalecimiento de la institución familiar”.

El Gabinete de Javier Milei: Guillermo Ferraro, el nombre para Infraestructura

Guillermo Ferraro es el apuntado para estar al frente del área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. Se trata de un ejecutivo que se desempeñó como Director de KPMG Argentina, que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Allí lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

El ejecutivo se especializa en el asesoramiento financiero y estructuración de negocios vinculados a grandes proyectos de infraestructura y la reingeniería de procesos en el sector público. Con anterioridad a su incorporación a KPMG, se desempeñó como Director y Presidente de empresas, del sector de servicios y entidades bancarias. También desempeño funciones como Subsecretario de Industria de la Nación entre 2002 y 2003, así como parte de la administración de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri.

El Gabinete de Javier Milei: Nicolás Posse, el nombre para Jefe de Gabinete

En cuanto a quién será el jefe de Gabinete, Milei confirmó que el empresario Nicolás Posse ocupará ese cargo a partir de diciembre.

Posse es director de Proyectos de Aeropuertos Argentina 2000 y también fue gerente general de la Unidad Negocios Sur de Corporación América, el conglomerado dirigido por el empresario y exjefe de Milei Eduardo Eurnekian. Se recibió de ingeniero industrial en la ITBA y fue director de proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa privada para unir los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un corredor ferroviario de alta tecnología.

Milei se conoció con Nicolás Posse en 2008 cuando entró a trabajar en Aeropuertos 2000. El ingeniero fue el encargado de recaudar dinero de grandes empresarios para la campaña del liberal.



El Gabinete de Javier Milei: Gustavo Morón, el nombre para el área de Trabajo

Según confirmó el libertario en diálogo con Radio Mitre este lunes, Gustavo Morón estará al frente de la eventual secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano. Se trata del el exsuperintendente de Riesgos del Trabajo de la gestión macrista.

Según se destalla en la plataforma de La Libertad Avanza, el Ministerio de Capital Humano lo describe como “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”.

Morón es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, y estudió la Maestría en Economía y Administración de Empresas Públicas, en el Instituto Torcuato Di Tella.

Cuando fue nombrado en el Gobierno macrista, en la pagina oficial del Gobierno argentino fue mencionado también como “exauditor externo en el Ministerio de Seguridad Porteño, quien cuenta con más de treinta años de experiencia en la función pública”.



Gustavo Morón es quien suena para ocupar el área de Trabajo con el nuevo gobierno.

El Gabinete de Javier Milei: Leonardo Cifelli, será Secretario de Cultura

Leonardo Cifelli es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta.

El propoio Cifelli confirmó su rol a Telam y en diálogo con CNN señaló: "Tenemos un equipo de 20 personas y estamos definiendo los directores del Cervantes, CCK y Tecnópolis". En tanto, indicó que la cartera de Cultura "va a ser un 33% menos costosa que ahora y que ese va a ser el recorte que se va a hacer".

"Tengo una obsesión con el Palais de Glace. No soy político y trabajo desde los 16 años, pero mi obsesión son las obras que no se terminan. No puede ser que semejante espacio esté cerrado. Lo mismo con el Museo de Bellas Artes. Son espacios que si tienen obras, se hacen y se terminan para abrirlos al público", remarcó en una entrevista que brindó al diario Clarín.

Asimismo, contó que Milei lo convocó desde el inicio para una Secretaría de Cultura y aclaró que, a pesar de las intenciones de rebajar el rango ministerial del área, el libertario "tiene claro lo que la cultura significa para el país".



Leonardo Cifelli, el nombre que suena para el sector de Cultura.

El Gabinete de Javier Milei: Eduardo Rodríguez Chirillo, el nombre para Energía

Eduardo Rodríguez Chirillo, un abogado argentino que fue anteriormente funcionario, vive en España hace dos décadas y desde hace meses comanda el equipo de asesores energéticos de Milei.

Se trata del principal asesor energético de Javier Milei. Trascendió en las últimas semanas que está realizando un plan para el sector y para Vaca Muerta, ante la llegada del libertario a la Casa Rosada.

El equipo energético de Rodríguez Chirillo se complementa con Raúl Parisi, Carlos Casares, Carlos Manuel Bustos, Luis Francisco de Ridder, Daniel Montamat, Emilio Apud, Gerardo Rabinovich, Sebastián Scheimberg y Mauricio Roitman, entre otros.



Eduardo Rodríguez Chirrillo, el elegido del nuevo presidente para Energía.

El Gabinete de Javier Milei: Daniel Salamone, el nombre para el Conicet

En el Conicet se menciona al médico veterinario Daniel Salamone como potencial jefe del Conicet. Recibió una Maestría en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y su doctorado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Además ya es investigador del organismo nacional.

Desde 1985 estuvo vinculado a la investigación con embriones, fue el impulsor del primer ternero de fecundación in vitro de Argentina y los primeros bovinos clonados y transgénicos en América del Sur en 2001, así como el caballo clonado en 2010.

Se desempeña como profesor asociado en la UBA y también fue docente en universidades de España. Desde 1993 impartió cursos teórico-prácticos de la fecundación in vitro, la clonación y transgénesis apoyados por el Centro Brasileño Argentina de Biotecnología. Junto con Claudio Santos trabajaron en el proyecto que dio a luz a Pampa, la primera ternera argentina el 6 de agosto de 2002, utilizando la misma técnica que nación en 1996, con la oveja Dolly.



Daniel Salamone será quién estará a cargo del Conicet bajo la administración Milei.

El Gabinete de Javier Milei: Fernando Vilella, posible Secretario de Agricultura de Javier Milei

Fernando Vilella, es consultor en el área de Bioeonomía y director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba). Recientemente, Vilella propuso un plan para la quita de retenciones en donde se está trabajando en distintos "instrumentos" para llevar adelante la progresiva quita del tributo.

Sin dar mayores detalles, mencionó el “transformar en bonos para el pago de impuestos”. Indicó: “Es uno de los instrumentos que estamos manejando”.