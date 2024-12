Diez años pasaron desde que San Lorenzo se consolidó aún más como un grande del fútbol argentino. Pero esa Copa Libertadores 2014 no tuvo el homenaje que se merecía. Es que el 2024 podría considerarse como uno de los peores en la historia del club, además de la campaña del descenso en 1981. El declive se profundiza cada vez más y, con Marcelo Moretti a la cabeza, los 12 meses dan un balance más que negativo que se resume en una economía en crisis, malas relaciones internas, cero competitividad y el estallido inevitable de los hinchas.

De la ilusión a la decepción con Insua

El año había arrancado, quizás, esperanzador, con la clasificación a la Copa Libertadores y con esa ilusión inquebrantable de repetir la épica. Ruben Darío Insua, responsable de entrar al máximo certamen continental, también soñaba con lo mismo, pero su ciclo en San Lorenzo no terminó como se esperaba. Fue el primer gran traspié de la dirigencia, aunque acompañado de los malos resultados.

La Copa de la Liga Profesional, torneo que dio inicio al calendario 2024, fue la señal de alerta. Tan solo tres partidos ganados en 14 fechas. Finalizó en el puesto 10 de 12 en su grupo y no ganó ningún clásico.

Y el Gallego, consciente del mal pasar futbolístico, luchó por meterse en la fase de grupos de la Libertadores. Pero no llegó. De hecho, dirigió en 13 partidos de la primera competencia local y no llegó al último: fue despedido en la derrota contra Independiente del Valle en la ida por la primera ronda.

Ya en marzo, inevitablemente había chispazos. Es que Insua empezó a ir contra la dirigencia mientras cumplía su cargo. "Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quién es, lo que sí me consta es que es de adentro", denunció en ese entonces. Un mes después, le dijo adiós al club de sus amores. Y claro, desde afuera no se calló nada y responsabilizó de malos manejos a Moretti. Expuso la poca comunicación, las falsas promesas y la economía debilitada.

Ciclo Romagnoli: otro ídolo caído con el buzo de técnico

Sin escalas, asumió Leandro Romagnoli como DT. En principio, como interino, hasta que la directiva decidió su estadía permanente. De un ídolo a otro, sin escalas. ¿Fue un error? Si bien su figura no se manchó, la última experiencia queda como recuerdo y el balance, otra vez, fue negativo.

Pipi agarró un fierro caliente, el último partido de la Copa de la Liga (0-0 con Central Córdoba). Lo dejó pasar, ya que no había clasificación a la fase final, y puso manos a la obra con la Libertadores, también pensando en el torneo largo. No inició con el pie derecho, pero se redimió en los encuentros de vuelta de la fase de grupos: de aquel 2-0 que despidió al Gallego en Ecuador, llegó el 2-0, esta vez a favor, frente a Independiente del Valle en el Bajo Flores, para sumar de a tres y soñar con la clasificación.

Tambaleando, pero siempre de pie, logró el objetivo y se metió en octavos. En paralelo, sufrió y perdió puntos importantes en una Liga Profesional dejada de lado. Sueño pendiente, la Copa Argentina en curso también generaba ilusión. ¿Qué pasó? Se quedó sin nada: afuera del último torneo (3-1 vs. Vélez, en octavos), también de la Libertadores aunque injustamente frente a Atlético Mineiro (2-1 en el global), y no recuperó el rumbo en el torneo local.

Como era de esperarse, llegó la renuncia de Romagnoli tras 18 partidos con tan solo ganó cuatro veces y sin ningún triunfo en los clásicos.

El escándalo de Reali, las deudas y las internas dirigenciales

Cuando Romagnoli todavía era el DT de San Lorenzo y marchaba el mercado de pases, un hecho insólito estalló públicamente y puso en jaque a la dirigencia para siempre: la transferencia de Matías Reali casi se desploma porque Independiente Rivadavia denunció haber recibido un comprobante trucho.

Así lo confirmó el presidente Daniel Vila, quien estalló contra Moretti y hasta juró no negociar más con él. Sin embargo, a los pocos días pulieron las asperezas y finalmente se solucionó el tema del pago. Pero esta grave acusación dejó entrever la falta de credibilidad por parte del Ciclón.

Con un San Lorenzo de mal en peor, el plantel reclamó los premios de la Libertadores a la dirigencia y amenazó con tomar medidas serias. Incluso después de la resonante incorporación del vasco Iker Muniain, necesaria por su calidad futbolística pero llamativa debido a la situación del club.

Como si faltara más, en el medio fue denunciado Néstor Ortigoza por violencia de género contra su expareja y era una mancha más. El propio Moretti pidió su renuncia, pero el exvolante se negó y siguió participando de las reuniones de la Comisión Directiva.

Se volvió a poner el foco en las deudas a los futbolistas y el presidente prometió saldarlas. Pero las semanas corrían y la relación entre ambas partes se deterioró cada vez más. Y de hecho, dio a elegir: o pagarles el sueldo atrasado o cancelar aquellas transferencias que quedaron en el aire.

Y no hay que olvidarlas. Es que los jugadores que ya no son parte de la institución, pasaron por la justicia y reclamaron: cerca de tres millones de dólares por Diego Rodríguez al Tijuana de México, a Monterrey de México (por el pase de Adam Bareiro), al Ferencváros de Hungría (por la operación por Carlos Auzqui) y a Independiente Santa Fe de Colombia (mecanismo de solidaridad por Yeison Gordillo). También cerca de 250 mil dólares por las deudas a Fabricio Formiliano y Cristian Zapata, y una nueva con Ignacio Piatti.

La vuelta de Russo, Moretti vs. jugadores y el estallido de los hinchas

Después de Romagnoli, fue presentado el tercer entrenador del 2024. Miguel Ángel Russo, hombre que conocía el mundo San Lorenzo y que llegó, también, para agarrar un fierro caliente

Pero logró terminar el torneo largo, aunque negativamente. Varias dudas sobre el futuro del DT hicieron creer que dejaba el cargo, pero lo cierto es que se quedará en 2025 porque tiene contrato. En total dirigió diez partidos y solo triunfó en tres. Números en rojo que reflejan la posición en la tabla: San Lorenzo terminó 24 de 28 equipos.

Recientemente, el plantel volvió a juntarse de urgencia con Moretti después de un entrenamiento y los referentes alzaron la voz por las deudas acumuladas a lo largo de la temporada, entre primas y premios atrasados. Y apareció el presidente, que rompió el silencio y apaciguó dicho encuentro. "No hubo intimaciones de jugadores, como se dice. Solo hubo un caso que está en vías de solución y de manera lógica y previsible. Hay atrasos en algunos sueldos de jugadores que en breve estarán saldados", explicó sin vueltas y recalcó que en su ciclo lograron levantar varias inhibiciones que tenía la institución por "más de cinco millones de dólares". ¿Cuándo se saldará lo prometido?

La última derrota frente a Tigre de local desató la locura de la gente. Iker Munian, quizás el balance positivo del 2024, aceptó la bronca y obligó a sus compañeros a quedarse en el campo de juego a escuchar los insultos. El capitán es lo mejor de San Lorenzo, pero ahora temen por su salida, porque Botafogo ya le hizo una importante oferta y la pelota ahora la tiene el entorno del español.

Pero el tema ya venía caldeado desde la previa al encuentro con el Matador, cuando se realizó una Asamblea Ordinaria que no llegó a concluirse. Fueron los socios para impedir que se llevara adelante, ya que iba a votarse el Balance 2023-2024, luego de un día en el que se dio a conocer la noticia de que iban a vender a los juveniles Santiago Sosa y Agustín Hausch a Defensa y Justicia para saldar deudas salariales. Hubo destrozos, sillas volando y el ambiente fue muy peligroso.

El post partido fue la continuidad del escándalo y más tarde avivaron las llamas para dar un cierre de año de película. Moretti habló de una "situación casi terminal" del club en TyC Sports y, tras los rumores de que iba a tomarse licencia, aclaró que no lo hará, pese a la presión por parte de miembros de su dirigencia. También, en un comunicado, San Lorenzo confirmó la creación de un Departamento de Fútbol, a cargo de Néstor Navarro, vicepresidente primero de la institución.