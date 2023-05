Agustín Canapino estuvo muy cerca de cumplir el objetivo de finalizar las 500 millas de Indianápolis en su primera participación, pero un accidente a pocas vueltas del final obligó al argentino a abandonar la tradicional prueba de IndyCar.

Una diferente estrategia en los boxes y una bandera roja dejó a Canapino en la tercera posición con 15 vueltas por finalizar. Sin embargo, al reanudarse el Titán tuvo que pasar por los pits y volvió a quedar en el fondo del pelotón.

La lucha volvió a ser desenfrenada con la bandera verde y Canapino tuvo un golpe en esa pelea, que lo dejó sin frenos y terminó golpeando con el mexicano Pato O' Ward.

La explicación de Canapino sobre el accidente que lo dejó afuera de Indianápolis

Al término de la carrera, el arrecifeño contó cómo fue el accidente que terminó con su primera experiencia en las 500 millas: "Estábamos en el top 15 a falta de menos de 10 vueltas, me relancé bárbaro, pude pasar a tres autos y justo cuando se pega Pato (O’Ward) ponen bandera amarilla. McLaughlin toca a Pagenaud".

"En esa desaceleración, Pagenaud queda delante mío entrando en trompo y por evitar el golpe con él también lo pierdo (al auto) y me voy al muro. Mucha mala suerte, una pena enorme porque estábamos muy cerca del final, con grandes posibilidades de un top 15 y por qué no pelear por un top 10″, explicó Canapino en diálogo con ESPN.

Sobre cómo está de salud después del duro golpe, Canapino destacó: “Nada por suerte, todo muscular. Tengo hinchada la mano por el golpe, pero nada roto. Me atendieron muy bien el cuerpo médico de la categoría, me hicieron Rayos X no tengo ningún hueso roto solamente el golpe contra el muro que fue fuerte. Luego contra Pato el auto ya me queda sin control, sin frenos y tirado para arriba, no lo veo, cuando lo veo ya lo estaba por chocar y lo termino golpeando sin querer”.

Las 500 millas de Indianápolis quedaron para Josef Newgarden

Después del accidente que terminó con la carrera de Canapino, apareció una nueva bandera roja y quedó un cierre a pura velocidad en el final de las 500 millas.

Finalmente, el estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), campeón de la Indy Lights en 2011, se proclamó ganador por primera vez en su carrera, al superar en el duelo mano a mano de los metros finales al sueco Marcus Ericsson, quien venía de triunfar en la edición anterior.