Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés: “Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”

A su turno, Fardin apuntó que la Justicia de Brasil “no tiene perspectiva de género”. “Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, remarcó. En esa línea, se refirió a su caso: “Fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”.

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. Estoy cansada pero no me van a quebrar, esto no termina acá”, continuó.

Pese a que la resolución no fue la esperada, la actriz manifestó: “El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento y patriarcal”. Dijo que incluso irá “a la Corte Interamericana si hace falta” para modificar el sistema judicial.

Y pidió: “Que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos. No nos callemos, por favor. Es una lucha difícil pero la tenemos que dar”. En algunos tramos de la rueda de prensa, a Fardin se le quebró la voz. “Para mí todo el proceso fue violento, desde el minuto uno. Desde que en Nicaragua me hicieron una pericia física denunciando algo que había pasado nueva años antes”, recordó ante una de las preguntas.

Luego, reflexionó: “Si yo con todas las herramientas que tengo, no conseguí un fallo decente, con perspectiva de género cuál es el mensaje para todas esas otras mujeres, niños y niñas que se acercan a la Justicia y no consiguen respuestas”.

“Por eso, lejos de golpearnos, esto lo tenemos que usarlo para fortalecernos, organizarnos y que nuestro grito sea cada vez más fuerte hasta el momento en que no quede otra alternativa para los sistemas de administración de justicia que escuchar y cambiar los estándares probatorios“, concluyó la idea. “La derrotada hoy es la propia Justicia, que sigue sin estar a la altura de este tipo de delitos y le envía un mensaje de que no se respetan sus tiempos a la hora de denunciar y que se descree de sus palabras”, dijo Paola García Rey al inicio de la conferencia.

A continuación tomó la palabra la abogada Carla Junqueira, que comenzó realizando una aclaración: “Acá no hay palabra inocencia. Esta decisión fue muy clara al interpretar los hechos y las pruebas para afirmar que sí hubo actos de violencia sexual. Y si hubiera pasado después de 2010, la ley aplicable sería otra”.

La letrada consideró que se trató de un fallo “sin perspectiva de género” y adelantó que apelarán. Además de Thelma Fardin, en la conferencia de prensa también serán oradores los abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, al igual que la periodista Luciana Peker y Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional.

Mientras tanto, en las redes sociales comenzó a propagarse el hastag #AbsueltoNoInocente y varias actrices le brindan su apoyo a la denunciante, como Julieta Díaz, Muriel Santa Ana, Laura Azcurra y Jazmín Stuart, entre otras. La sentencia que absolvió a Darthés: “La versión de la víctima no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal”

La sentencia que absolvió a Darthés: "La versión de la víctima no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal"

El fallo, de 58 páginas, considera que los actos "libidinosos" sucedidos quedan prescritos en función de la penalidad vigente en el momento de los hechos "Juzgo improcedente la solicitud y absuelvo a Juan Rafael Pacífico de los hechos alegados en la denuncia", así finaliza la sentencia firmada por el juez federal de San Pablo Fernando Toledo Carneiro. La decisión que anunció hoy el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, está explicada en las 58 páginas del fallo que desestimó, en parte, la denuncia de Thelma Fardin contra el actor por los hechos que sucedieron el 17 de mayo de 2009 durante la gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, la actriz tenía apenas 16 años, y Darthés 45.

El contacto con los medios será alrededor de las 17 en la sede de Amnistía Internacional Argentina, ubicado en Santos Dumont 3429, en el barrio porteño de Colegiales. Allí, Fardin estará acompañada de su abogados, además de las autoridades del organismo internacional. La artista también contará con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas, que más temprano se refirió a la resolución judicial: “Absuelto no significa inocente”, expresaron a través de sus cuentas oficiales.

El proceso judicial se llevó a cabo en Brasil porque el actor tiene esa nacionalidad, y al poco tiempo de conocerse los hechos viajó a San Pablo, donde se radicó y gozó de la imposibilidad de extraditar a los ciudadanos de ese país. De la resolución se desprende que el abuso existió y que lo absuelve solo porque no se acredita la penetración, y esto es porque tomaron el tipo penal a como estaba redactado al momento de los hechos: hasta el 2009, se consideraba “violación agravada” cuando había acceso carnal, que es lo que según el juez no se probó. Si el hecho hubiera sucedido luego del 2010, cuando la ley cambió, la mirada de la justicia brasileña hubiera sido más severa con el acusado.