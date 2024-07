Insólito: un ex Gran Hermano contó que le regalaron una casa pero sin terreno

Martín Ku, uno de los participantes de Gran Hermano 2023, no pudo ganar el certamen, pero logró un importante premio por superar un desafío del reality.

El “Chino" comentó, durante su visita al streaming de Martín Cirio, que ganó una vivienda en una competencia que se realizó dentro de la casa más famosa del país, pero que al salir del encierro se dio cuenta que el premio no era tan bueno.

“Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo”, le comentó el participante al influencer, después de explicar que, primero, tiene que conseguir el espacio para construir. “Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra”, sumó.

“Entonces, ¿solo te dieron la estructura?”, le consultó el streamer sorprendido por las declaraciones del exconcursante. “Claro, solo las paredes”, destacó Ku.

Según aclaró, las paredes son grises, por lo que también deberá sumar la pintura, además de las cañerías de electricidad, desagüe y gas.

Por último, el “Chino” enumeró todo lo que se llevó en su paso por el programa. “Me gané la casa y dos celulares, uno es para mi viejo y ya me los dieron. También la PlayStation 5, que me la regaló Emma; una tele y la camiseta de Boca firmada por el Chiquito Romero. Me fui recontento”, concluyó.