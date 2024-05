La nueva temporada de Cuestión de Peso, tendrá como siempre los mejores consejos, seguimiento médico personalizado, desafíos físicos y 10 historias de vida y superación que buscan servir como inspiradoras para llegar a la población de todo el país.

Mario Massaccessi esta al frente de la conducción de Cuestión de Peso, lo que implica un nuevo desafío para el periodista que ocupará el rol que en ediciones anteriores ocuparon Andrea Politti, Fabián Doman, Mariano Peluffo, Alessandra Rampolla y Claribel Medina.

“Me impactó lo que la gente dice en la calle. Es impresionante en el taxi, el portero, en la verdulería. Me están diciendo, deberían hacer tal cosa, deberían o me gustaría ver tal cosa. Yo lo voy tomando y lo llevo a la mesa de producción y digo, mirá, me dicen esto, esto, esto, porque me parece que está bueno que también la gente nos vaya soplando qué necesita en esta temporada número 11 del programa”, comentó Mario en la previa del debut.

Mario recordó que “el programa generó una ley y se trabajó mucho y costó mucho esa ley”, concluyó el nuevo conductor de Cuestión de Peso.