Reunión de Massa con el FMI: inflación, sequía y las dudas sobre cómo seguirá el programa

Desde Washington, EEUU - El ministro de Economía Sergio Massa tuvo esta tarde una de las principales reuniones de su visita de cuatro días a esta ciudad, donde participa de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

En un contexto de fragilidad para la economía local, con la inflación en 7,7% mensual y más de 104% anual, el dólar libre rondando los 400 pesos y muchas dudas sobre cómo seguirá el programa vigente del país con el FMI, Massa tuvo una reunión con Gita Gopinath, la vicedirectora gerente y la segunda funcionaria en importancia del Fondo. Hace 15 días se habían visto también en esta ciudad, cuando Alberto Fernández visitó a Joe Biden.



“Nos fue muy bien y se abre una nueva oportunidad para Argentina”, dijeron en la delegación argentina que viajó a esta ciudad a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, sin dar más detalles de cómo seguirá el programa.

En el grupo de funcionarios argentinos que encabeza Massa, el dato de inflación cayó mal, como se esperaba. Se especula que podría haber nuevas medidas y que se anunciarían la semana que viene. Nadie en DC quiso dar detalles al respecto.

“Vamos tratar de que el programa con el Fondo y las medidas que tomemos bajen la inflación. Creemos que podría haber mejores perspectiva en el corto plazo”, agregaron fuentes de Economía.

Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, tuiteó desde DC: “Durante el primer trimestre del año la sequía, las altas temperaturas y la gripe aviar generaron un mayor impacto sobre frutas, verduras, carne vacuna, pollo y huevos, los cuales en conjunto aportaron 2,1 puntos porcentuales a la inflación de marzo”.

“La sequía y la gripe aviar influyeron en aumentos del 11,5% en la carne vacuna y del 26,7% en el pollo, con una significativa incidencia en el IPC”, agregó.

El Secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo hoy que “el dato de inflación que se conoció en el día de hoy es un dato que nos duele, y somos conscientes del impacto que esto genera en el bolsillo de los argentinos”.

“El ministro Massa, entendiendo la inflación como un fenómeno multicausal, planteó una hoja de ruta clara que hace sentido en el orden fiscal, la acumulación de reservas y los programas de precios. Sin embargo, entendemos que esto hasta aquí no ha sido suficiente”, afirmó Tombolini.

Reunión con la Casa Blanca

Este mediodía, Massa confirmó el apoyo del Gobierno de Biden en una reunión con dos de sus asesores principales, Juan González y Mike Pyle. Días atrás, el presidente de EEUU habló de tender un puente para ayudar a la Argentina y hoy sus dos asesores fueron contundentes: “Al acuerdo técnico que arriben con el Fondo lo vamos a respaldar”.

El apoyo político, tanto el que se pide desde Argentina, como el que se ofrece de EEUU, habla a las claras de la fragilidad del acuerdo vigente. No lo dicen del todo, pero las partes saben que las metas fijadas son imposibles de cumplir. Los supuestos de acumulación de reservas del primer trimestre del año ya se cambiaron e incluso así no se cumplieron. El dólar agro y algún desembolso de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, podría ratificar la senda para la próxima revisión, pero no hay nada garantizado.

Y aún resta saber qué pasará con las metas de déficit, en medio de una sequía tremenda que le privó de unos USD 15.000 millones a las arcas oficiales, según el cálculo de gobierno. En el Fondo, en tanto, estiman esa cifra en unos USD 9.000 millones.