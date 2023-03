Ayer convocó a una reunión sexual en pleno Rosedal, en el Parque Independencia. La reunión tuvo lugar sin ningún control, ni municipal ni policial. Se trata de la mujer que en 2021 promovió un encuentro de ese mismo tipo en el Monumento a la Bandera.

Una vez más, la influencer y actriz porno argentina desató una fuerte polémica en la ciudad. Como hace dos años, cuando invitó a sus fanáticos a reunirse en el Monumento a la Bandera para grabar una escena subida de tono.

Esta vez, la joven promovió una juntada sexual en otro punto icónico de la ciudad: el Rosedal del Parque Independencia. En un mensaje que compartió en redes sociales, dijo: "A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo, todo lo que quieran. Pueden venir seguidoras también. Voy a sortear para que 3 personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo, la juntada y si se dejan los fuxer la c... acá". Luego, persuadió a tímidos a acercarse con barbijo a fin de no ser reconocidos. "No se pierdan la oportunidad de c... conmigo", lanzó.

De acuerdo a lo que informaron en De 12 a 14 (El Tres), el encuentro se produjo este lunes a la tardecita, en el marco del partido que Newell's jugó contra San Lorenzo, es decir, mientras el Parque Independencia estaba repleto de gente.

La influencer publicó algunas fotos en la que se la puede ver a algunos varones alrededor de ella en medio de las rosas del parque público. Según confirmó este mediodía a El Tres, la reunión se realizó sin la presencia de policías ni gendarmes.

Consultado al respecto, Adrián D’Alessandro, presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, lamentó lo ocurrido: "Un episodio más de los que estamos acostumbrándonos", expresó y añadió: "No paramos de sorprendernos de los nuevos usos de los espacios públicos".

Por otra parte, confirmó que el encuentro liderado por Jesy se produjo "con una ausencia total de controles" y remarcó que a esa hora y en esa zona había muchas familias con niños y niñas.

Para D' Alessandro es necesario contar con los guardianes de plaza, recientemente puestos en funciones por la Municipalidad de Rosario en la Plaza López. En ese sentido, adelantó que elevarán un pedido formal al intendente Pablo Javkin para dotar de este servicio al parque.