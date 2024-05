Se conocieron detalles del terrible accidente que sufrió Alberto Cormillot

Alberto Cormillot tuvo un accidente doméstico y tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica, donde después de varios exámenes descubrieron que tiene tres costillas rotas. Al aire de Cuestión de Peso, explicó cómo se encuentra y les envió tranquilidad a los participantes, que siguen adelante con su sueño de mejorar su calidad de vida.



"Me caí, me golpeé fuerte. Estoy con analgesia por vena. En el Finochietto me dijeron que me voy a quedar por un par de días, hasta que pueda tomar los remedios por boca, porque ahora me pueden hacer mal al estómago", sostuvo vía videollamada.

Por su parte, Estefanía Pasquini, su mujer, agregó: "Tuvimos un accidente doméstico. Él se despertó como todos los días a las 4 para ir a la radio, y se ve que cerca de la cama habrán quedado los autitos, algo de Emilio... pisó, se cayó y se golpeó contra la punta de una cómoda".

Alberto Cormillot se tropezó con los juguetes de Emilio, el hijo que tuvo con Estefanía Pasquini.

Su regreso al programa de eltrece será la semana próxima o la siguiente, cuando se sienta en condiciones de caminar y las molestias no sean tan intensas.