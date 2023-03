NO A LAS AVIVADAS Provincia recibió más de 12 mil denuncias por irregularidades en comercios

El secretario de Comercio de la provincia, Juan Marcos Aviano, dijo este miércoles que durante el 2022 se recibieron más de 12 mil reclamos de los consumidores por medios de los diversos canales de consulta que cuenta la dependencia.

El funcionario señaló que las infracciones más frecuentes fueron la no exhibición de precios, el no cumplimiento con las promociones con tarjetas de crédito y débito y el no hacerse cargo de los intentos de estafas virtuales. "Queremos que las prácticas cambien y le resuelvan el problema a la gente, sin que sean sancionados", puntualizó el funcionario. Además, en los primeros 45 días de este año ya existen multas a empresas por un monto de 21 millones de pesos.

Aviano dio estos datos en el marco del Día del Consumidor e indicó que “hay una mayor actitud de reclamo del consumidor”. "Lo electrónico, digital y nuevas tecnologías hicieron que sea más fácil, pero en Santa Fe sigue en mora y es decisión del gobernador enviar un proyecto de ley porque se necesita un procedimiento más fácil y sencillo", remarcó.

Para el secretario, la información y orientación al consumidor es uno de los puntos y deberes que se deben establecer desde el Estado. “Debemos resolver estas cuestiones lo más rápido posible, mejorar los procesos, que las empresas entiendan que en Santa Fe se quiere cambiar una práctica vieja de no resolver los problemas y sancionar las infracciones que se detectan”, apuntó y dijo que el 2023 será un año duro porque los niveles inflacionarios no son los esperados.