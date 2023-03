La Asociación Civil Alma Mater invita a La Revolución de las Tetas, una jornada dedicada a ocupar el espacio público hablando de la lactancia materna. La jornada será este sábado 18 de 17 a 21 en el Parque de las Colectividades (Italia y el río) en el marco del Día de la Puericultora, que se celebra cada 17 de marzo.

En diálogo con Jaqueline Haulitschke, puericultora e integrante de Alma Mater, se refirió a la necesidad de hablar cada vez más de la lactancia, los derechos de las infancias y las obligaciones del Estado.

La jornada de este sábado puede leerse como la primera posta de varias hasta la Semana de la Lactancia Materna. “Buscamos algo más profundo y complejo que celebrar nuestro día (por el Día de la Puericultora)”, explicó Haulitschke. “En Rosario, la Semana Mundial de la Lactancia Materna no se difunde, promueve y materializa como se merece. El Estado hace menos de lo que podría y por ende esa fecha pasa casi desapercibida. En mi, se monta un mini show durante 7 días, que no tiene absoluta concordancia y coherencia con lo que pasa el resto del año”.

Desde Alma Mater decidieron no caer en lo mismo: que difundir la lactancia no sea cosa de una única fecha. “El primero es este evento. En mayo se conmemora la Semana del Parto Respetado, en junio la de la Leche Humana y así sucesivamente. En cada una de esas fechas estaremos revolucionando la ciudad”, aseguró.

La jornada de este sábado no será, entonces, una conmemoración del Día de la Puericultora, sino una tarde en el Parque de las Colectividades para “revolucionar las tetas”. “Elegimos un lugar transitado para agrupar a las familias que nos siguen y atraer a las que quizás no sepan que existimos. Va a haber música, charlas, shows de stand up y una banda de rock feminista. Me imagino que va a ser un día lleno de emociones, que vamos a darnos a conocer y que ayudaremos a mucha gente a disfrutar de una hermosa jornada y a recibir información muy valiosa”.

El oficio de cuidar

Jaqueline Haulitschke dice que las puericultoras acompañan el cuidado de las infancias. “Somos el aliento de empoderamiento y las primeras en confiar en que la diada mamá-bebé puede sortear los desafíos que se les presenten”, describe. Aunque se las suele relacionar directamente a la labor de ayudar a amantar, ella considera a la puericultura como algo más amplio: un acompañamiento en la gestación, alimentación complementaria, movimiento libre, crianza respetuosa. Y, claro, la lactancia. “Somos sostén, somos la escucha activa de madres y personas gestantes que empiezan a recorrer el camino de descubrirse como personas distintas a las que fueron alguna vez”.

Una sociedad poco amigable con la lactancia

La puericultora asegura que la sociedad todavía está muy lejos de ser amigable con el dar la teta. “Nos venden el cuento de la instalación de lactarios en distintos lugares como si fuese algo para festejar y en realidad suelen ser cajas donde encierran a las diadas para que el resto no las vea lactar. Lejos están de ser espacios amigos de la lactancia”, sostiene.

En ese sentido, apunta a las políticas municipales: “Somos una ciudad pionera y altruista en el ámbito de la Salud Pública, es increíble cómo no se está haciendo nada por romper estructuras arcaicas. Todavía hay efectores de salud (públicos y privados) que separan a las bebes de las mamás, que no respetan el clampeo oportuno del cordón umbilical, ni la hora sagrada. Todavía se permite que muchos profesionales maltraten a las lactantes por no saber cómo amamantar y se recomienda fórmula por cualquier cosa. Rosario podría hacer mucho más de lo que hace, pero faltan ganas y sobran adeptos a las comisiones de la industria de la fórmula”.

La mujer, sin embargo, no pierde las esperanzas y vislumbra cada vez más familias que cambian paradigmas. “Se plantan exigiendo que se respeten sus derechos. Y si la sociedad demanda, y demanda cada vez con más fuerza, determinación y compromiso, el Estado se ve obligado a cumplir. Podrían hacer más de lo que hacen, es cierto, pero de a poco van cediendo terreno”

Puericultoras del Litoral, unidas

Alma Mater es una Asociación Civil de Puericulturas que representa a todo el Litoral. “Nace de la necesidad de que las puericultoras que la integramos aportemos a la sociedad conocimientos sobre la lactancia, que la visibilicemos, difundamos y apoyemos. Militamos para que el Estado nos reconozca como un eslabón imprescindible dentro del sistema de salud materno-infantil y trabajamos en proyectos sociales para acercar esta profesión a los estratos sociales más vulnerables”, detalló Haulitschke. La Asociación además tiene un objetivo: que la provincia tenga su propia ley de Puericultura, una legislación que regule su profesión.