YPF SORPRENDE A TODOS

YPF presentó sus resultados trimestrales, con cifras realmente destacables. Viene de una suba de más del 80% en lo que va del año. ¿A qué se debe tal rendimiento? ¿Es una oportunidad?

Antes de comenzar a analizar lo que pasó en los últimos meses, vale aclarar que YPF está -90% desde sus máximos históricos, por la zona de los u$s 70.

La destrucción de capital de YPF ha sido furiosa y es un fiel reflejo de la volatilidad que tienen los activos argentinos. Y más aún si se trata de compañías intervenidas por el Estado.

Al analizar el gráfico uno podría concluir que YPF tiene ciclos de subas furiosas, con caídas aún más violentas. Desde los u$s 2,82 que valían sus acciones en los mínimos de hace 4 meses, YPF ha tenido un brutal rally de más del 150%. ¿Es algo normal? No, pero para una acción como YPF no es para nada descabellado.

Post crisis del 2001, YPF subió un 700% desde 2002 hasta 2005. Luego de la crisis del 2008, YPF creció un 250% entre inicios del 2009 y fines del 2010. Posteriormente, en 2012 se estatizó y tuvo un rally del 350% hasta 2014.

Balance y situación actual



YPF pudo aumentar su producción de crudo en un 7% y la de gas en un 9%, en relación al mismo trimestre de 2021. Se debe principalmente a las mejoras operativas en Vaca Muerta, donde se alcanzaron nuevos récords en tiempos de perforación y fractura de los pozos.

Estas mejoras le permitieron reportar ventas por u$s 5.200 millones, lo que implica una mejora del 43% en términos interanuales.

Las ganancias netas prácticamente se triplicaron, alcanzando los u$s 678 millones. Además, logró disminuir su deuda neta a los u$s 5.655 millones, representando el nivel más bajo desde 2015.

Las inversiones continuaron creciendo y acumularon u$s 2900 millones en los primeros nueve meses del año, lo que implica una suba del 60% interanual.

YPF continúa a precios “de remate” si uno mira el largo plazo, tal como la mayoría de los activos argentinos. Pero también vale aclarar que es una inversión para perfiles agresivos. ¿Por qué? Tan solo basta con ver el retorno de nuestros activos durante los últimos años.

Argentina suele tener ciclos alcistas y bajistas muy fuertes y marcados. ¿Estaremos ante el inicio de un gran ciclo alcista? Difícil saberlo, pero hay muchas señales que hacen pensar que sí. Por eso, YPF puede seguir dando grandes retornos.

