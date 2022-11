ALBERTO FERNÁNDEZ ESTARÁ ESTE VIERNES EN LA CIUDAD DE SANTA FE

El gobierno de Santa Fe y el Partido Justicialista esperan la llegada del presidente de la Nación, Alberto Fernández, este viernes a la ciudad de Santa Fe. Fuentes de la Casa Gris y del PJ confirmaron que la visita del primer mandatario sería en el marco de la Feria del Libro Nacional y Popular, de la cual también participará el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Por su parte, desde Presidencia de la Nación se informó que la actividad se desarrollará desde las 19.

Esta planificado que el mandatario se presente a las 19:00 hs en Festram (General López 3556). Participará de la presentación “La región de las venas abiertas”; Charla de Evo Morales, a 17 años del No al Alca, junto al diputado Leandro Busatto.

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro Nacional y Popular en Santa Fe comenzó este jueves y se extenderá hasta el domingo 6 de noviembre. En el evento se podrá disfrutar de charlas con destacadas personalidades de la cultura y la política local, nacional e internacional, una amplia oferta editorial, paneles temáticos, paseo de artistas, shows en vivo y servicio de bar en un patio de encuentro.

Visita de Evo

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, reclamó este jueves en Santa Fe que los demás gobiernos y organismos internacionales reconozcan el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Lo planteó a propósito de que el actual presidente Jair Bolsonaro, frustrado candidato a la reelección, no ha admitido aún la derrota tras la segunda vuelta.

"Cuando la derecha pierde, no reconoce su derrota y apela a la violencia", comenzó diciendo. "Cuando ganamos en Bolivia en 2020, los ex ministros del gobierno de facto se la pasaban pidiendo de rodillas a una junta militar que se hiciese cargo del gobierno. Eso está repitiéndose en Brasil. La misma receta viene del imperio. Pero estoy convencido de que se va a consolidar ese triunfo de Lula; sería importante que organismos internacionales y gobiernos, sean de izquierda o de derecha, defiendan los resultados de las elecciones" declaró, para luego recordar que "el tratado constitutivo de Unasur textualmente dice que el resultado de una elección se respeta, sea de derecha o de izquierda; es la voluntad soberana del pueblo que elige. Lula ganó y hay que respetarlo; tienen que reconocerlo Bolsonaro y también los demás gobiernos internacionales" cerró el ex mandatario.