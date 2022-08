Taxistas meten presión para reajustar tarifa acorde al último estudio de costos

"Como manifestamos hace algunas semanas resulta imperioso restablecer la tarifa y llevarla al valor conforme a lo arrojado por el estudio de costos del Ente de la Movilidad, ya que todo desfasaje lo paga el trabajador y la trabajadora taxista con el deterioro de su poder adquisitivo y de sus condiciones laborales", dijeron desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT).

Asimismo, el gremio acompañó el pedido de los titulares: "Nos parece correcto que las Cámaras de Titulares hayan elevado una solicitud formal al poder legislativo local en igual sentido". No obstante, también el gremio buscó tomar distancia señalando que, "no podemos soslayar que ellos son también responsables de este atraso tarifario, ya que durante años negociaron por menos sabiendo que ellos no perderían rentabilidad, sino que financiarían ese desajuste constante con la evasión y la precarización más absoluta de los choferes.",

"Si queremos que la actividad sea nuevamente viable debemos respetar a rajatabla los costos operativos, en vez de cerrar en un valor ficticio y fingir que todavía rige la esclavitud para tener a los choferes conduciendo hasta por 16 horas con salarios irrisorios, mal registrados/as, en la vulnerabilidad absoluta y sin cobrar aguinaldo, vacaciones ni días caídos", se quejó el sindicato de choferes de taxis

"Para salvar al taxi, primero que nada hay que valorar y cuidar a quienes lo sostienen con su esfuerzo y sacrificio cotidiano día y noche. Podemos ir todos juntos por una causa, pero no nos pidan que negociemos los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras taxistas", cerró el SPT.