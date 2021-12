Nuevos casos positivos de Covid en Villa Cañás.

"No pensábamos estar tanto tiempo sin casos positivos, llevábamos casi 3 meses sin haber tenido positivos en Villa Cañás, no fue casualidad, fue obra de la vacunación que se hizo, hay un alto índice de la población con las dos dosis y hemos comenzado con la 3° dosis en personal de salud, geriátricos, personas mayores de 18 años inmunocomprometidas y todos aquellos con dos dosis de Sinopharm."

"Nos relajamos, me incluyo, lo necesitábamos. Teníamos la cabeza quemada, fue muy estresante lo que pasamos."

El Dr. menciona que todas las vacunas son efectivas ante las nuevas variantes del virus. "No depende solamente de las vacunas sino de la individualidad. El sistema inmunológico de cada uno de nosotros influye muchísimo en la fabricación de anticuerpos."

"Hay que tomar los recaudos que hay que tomar, el barbijo es fundamental."

"Este virus vino para quedarse, depende de nuestro comportamiento como sociedad e individualmente de como la vamos a pasar. La Omicron es más contagiosa, lo que no significa más letal, dependiendo siempre de quien se enferme por eso es importante la vacunación, que no sólo hace que no te enfermes sino que la capacidad que tiene el virus de replicarse dentro del cuerpo sea mucho menor."

En cuanto a la vacunación con la 3° dosis se debe esperar a que llegue el turno, no es necesario anotarse nuevamente.