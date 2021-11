Se viene la última fecha liguera de la “A” y la segunda parte de la “B” buscando ascenso.

Partidos importantes y definitorios se jugarán en esta última fecha mañana sábado.

Por el lado del verde dependerá de los 90 minutos para ver la posición del primer puesto en su zona ya que enfrenta al puntero Juventud Unida.

Sportsman viaja a Santa Isabel para enfrentar al General, segundo en las posiciones de su zona.

Por su parte Independiente tendrá el compromiso en su casa de Barrio Sur en la zona promoción de la divisional “B” ante el equipo de Ciudad Nueva.

Así se jugará:

Primera ‘A’ (última fecha)

Zona 1

Studebaker vs Juventud Unida

Peñarol vs Juventud Pueyrredón

Jorge Newbery (R) vs Sportsman Carmelense

Belgrano FBC vs Atlético Elortondo

Zona 2

Gral. Belgrano vs Sportsman

Jorge Newbery (VT) vs Teodelina FBC (viernes por la noche)

San Jorge vs Hughes FBC

Racing Club vs Unión y Cultura

Posiciones

Primera A

Zona 1

Equipos Pts.

Juventud Unida 36

Studebaker 34

Juventud Pueyrredón 28

Atlético Elortondo 27

Peñarol 24

Belgrano FBC 22

Jorge Newbery (R) 22

*Sportsman Carmelense 18

*Descendió a la primera B



Zona 2

Equipos Pts.

Teodelina FBC 33

Gral. Belgrano 31

Hughes FBC 29

Sportsman 28

San Jorge 27

Jorge Newbery (VT) 25

Unión y Cultura 22

*Racing Club 11

*Descendió a la primera B



Primera divisional “B”

Los cruces por el ascenso serán partidos de ida y vuelta, en caso de igualdad de puntos diferencia de goles. Último recurso definición por penales.

Zona Campeonato

Centenario vs Ben–Hur

Matienzo vs Sp.Sancti Spíritu

Sarmiento vs Los Andes

Rivadavia vs Central Argentino

Zona Promoción o Repechaje:

Talleres vs Chapuy: viernes 21.30 hs

San Martín vs Náutico: sábado 16 hs

Independiente (A) vs Nueva Era: sábado 16 hs

Independiente (VC) vs Ciudad Nueva: lunes 21.30 hs

Ya eliminados y no participan hasta próximo campeonato: Sp.María Teresa, Sacachispa, Avellaneda