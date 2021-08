Teodelina: Gran encuentro de hockey

Dicho evento reunió a los equipos Nueva Era Sporting Club de María Teresa, Club Ítalo Argentino de Wheelwright, Club Social y Deportivo Sportsman y Club Studebaker de Villa Cañas y Teodelina Hockey, quien participó con sus 3 categorías: Sub 8 mixta, Sub 10 mixta, y Sub 12 femenino.

El hockey es una de las tantas disciplinas que forman parte del programa de Talleres Deportivos Comunales y que logró un crecimiento muy grande en los últimos tres años. Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Teodelina Football Club, –quien cede las instalaciones del predio para los entrenamientos–, este deporte cuenta con la presencia de más de 60 alumnos en ambos sexos.



Sigamos apoyando a un deporte que crece con objetivos bien caros.