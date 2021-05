Marcelo Polino se vacunó en los Estados Unidos: "Finalmente, lo logré"

En más de una oportunidad aseguró que no le gusta viajar y que prácticamente no conoce lo que estar de vacaciones. Sin embargo, ante la posibilidad de inmunizarse en plena pandemia, Marcelo Polino viajó a los Estados Unidos para recibir la única dosis de la vacuna Johnson & Johnson. "Se pudieron alinear varias cosas: renovar mi visa que la tenia vencida, conseguir un pasaje y finalmente ayer pude llegar a Miami para vacunarme", declaró el periodista en una videollamada con "Flor de equipo".

Y contó cómo se manejó en el país que preside Joe Biden. "Bajé del avión y fuimos a un campus, hay que hacer una cola muy pequeña, solamente te piden el pasaporte y un teléfono por si te tienen que ubicar. Una vez que te vacunás, esperás 15 minutos por si tenés alguna reacción adversa y ahí termina el proceso", detalló.

Además, aseguró que no tuvo ningún síntoma posterior a la inoculación, pero que sentía cansancio por el viaje y los trámites que tuvo que hacer en Ezeiza para poder volar. "Fue muy estresante todo el trayecto en Ezeiza, hay muchos protocolos y si bien es todo muy expeditivo hay que ir temprano", señaló. Y agregó: "Estoy contento porque finalmente lo logré, ahora me quedo en el departamento porque no salgo ni hago nada".

Por último destacó sus privilegios para acceder a la vacuna: "Al ver tan distante la posibilidad de vacunarme en la Argentina, tomé coraje y también tuve la oportunidad económica de poder sacar el pasaje y venir, porque es algo que no toda la gente puede hacer. Soy un agradecido y un bendecido".