Buscan saber si el gobierno de Santa Fe inició gestiones para adquirir vacunas de forma directa

Tras las medidas anunciadas por el presidente y otras declaraciones públicas de funcionarios del gobierno nacional, legisladores y legisladoras del Bloque UCR, conducido por Maximiliano Pullaro, impulsaron este jueves un proyecto para conocer si el gobierno santafesino inició gestiones para adquirir vacunas contra el COVID-19. El grupo de diputados y diputadas manifestó que el proceso de adquisición de vacunas por parte de la provincia, en paralelo a las gestiones del gobierno nacional, sería virtuoso para enfrentar la segunda ola con menor contagiosidad. Además, los distintos bloques resolvieron citar a una reunión de trabajo a la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, para dialogar sobre el plan de vacunación.

Tras conocerse las declaraciones de Santiago Cafiero en las que afirmó que las provincias están habilitadas a comprar vacunas, legisladores de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista mostraron su inquietud sobre el tema y en la sesión de este jueves ingresaron el proyecto sobre tablas para conocer si el gobierno provincial inició gestiones para concretar la compra de más dosis de vacunas contra el COVID-19, y en caso de que estén en ese proceso, cuántas dosis se comprarían, a qué precio y con qué laboratorios están negociando.

“No tenemos voluntad de llevar la cuestión de las vacunas a la discusión política pero entendemos que para que ello no ocurra hace falta la mayor claridad posible en la información. Y así como nos enteramos, casi casualmente, por declaraciones del ministro Cafiero que las provincias están habilitadas para adquirir vacunas, queremos saber si nuestra provincia conocía esa posibilidad y en caso de ser así, si se estuvieron llevando adelante, o piensan hacerlo, gestiones para proveerse de vacunas”, señalaron desde el bloque radical. La iniciativa fue aprobada sobre tablas.

En el marco de la segunda ola, que ya se empieza a sentir en la provincia, el tema vacunas es uno de los puntos que más inquietudes genera. “La provincia de Santa Fe cuenta con un plazo fijo con miles de millones de pesos, los cuales podrían ser utilizados para el combate de la pandemia, en particular para la compra de vacunas”, indicaron y agregaron: “El gobierno ha tenido tiempo para planificar y diagramar el plan de vacunación para los santafesinos, sin embargo dicho plan no está claro y no se conocen sus especificidades. La explicación oficial siempre es que estamos preparados para vacunar cuando lleguen dosis desde Nación. Pero ya que la provincia puede comprar sus propias dosis de forma directa, es fundamental que se redoblen los esfuerzos y se destinen todos los recursos a ello”.

En este sentido los legisladores del bloque radical advirtieron falta de coordinación, desprolijidad y en algunos casos discrecionalidad a la hora de las entregas de las dosis en el territorio santafesino.

Por ejemplo, en el Departamento General López ya hubo casos de descoordinación en el esquema de distribución y en otros, conductas que no ayudan a creer en la transparencia del manejo de distribución. “Es difícil poder comprobar que exista algún tipo de animosidad según el color político de la comuna o el municipio, pero según los números de dosis que llegaron a cada lugar, nos lleva a pensar que el criterio es, una vez más, arbitrario y discrecional, por lo cual pedimos que nos informen sus argumentos”, expresaron. Incluso aseguraron que hay funcionarios vinculados a la salud provincial que manifestaron “no tener conocimiento sobre determinadas situaciones”, lo cual evidencia, mínimamente, una desorganización tal que preocupa teniendo en cuenta que es el gobierno de Santa Fe el responsable de esta tarea esencial.