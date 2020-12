Villa Cañas | Campaña solidaria para ayudar a Eli

Eli tiene 17 años, padece de síndrome de down y una miopía progresiva y degenerativa. Después de muchas consultas y habiendo agotados recursos a nivel zonal con diferentes oftalmólogos, visitamos al Dr. Zaldivar en la Ciudad de Mendoza porque no podemos permitir que Eli pierda el 100% de su visión. Luego de muchos estudios realizados y teniendo la tranquilidad de que la operación se puede llevar a cabo con total éxito, decidimos recurrir a la solidaridad de toda nuestra querida localidad de Villa Cañás ya que el monto solicitado por el Instituto Zaldivar no está a nuestro alcance económico. Apelamos al amor y a la ayuda de todos ustedes, gracias por sumarse, por ser arte y por ser una gran ayuda en este camino que vamos a lograr todos!!! #TODOSPORELI