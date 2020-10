Quedan apenas "150 personas" en la toma de terrenos de Guernica

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmó este miércoles que "601 familias ya firmaron el acta para irse de manera voluntaria" del predio ocupado en Guernica, provincia de Buenos Aires, que deberá ser desalojado este jueves por orden judicial. De acuero al funcionario quienes siguen en el sitio "no llegan a 150 personas".

Andrés Larroque dijo estar "orgulloso con lo realizado" durante el operativo interministerial realizado en el predio de Guernica de acuerdo a lo requerido por al juez que entienden en la causa, Juan Martín Rizzo, para el desalojo pacífico y voluntario después de varias semanas de toma.

El funcionario de la provincia de Buenos Aires consideró un éxito que el 80% de las familias "se hayan retirado voluntariamente del predio al haber firmado el acta acuerdo" y señaló que el proceso se encamina hacia una resolución en dos etapas.

La primera, que ya está en marcha, consiste en dar una respuesta a la urgencia a través de soluciones habitacionales atendiendo la particularidad de cada caso. La segunda implica la generación de 3.000 lotes con servicios para el distrito de Presidente Perón, que se lograrán en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat anunciado por el gobernador Axel Kicillof.

Del anuncio de Larroque también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, la ministra de Gobierno, Teresa García y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.

Alak destacó "la buena receptividad por parte del juez Martín Rizzo", quien aceptó los dos pedidos de prórroga, como también el accionar de los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Juan Pablo Stasi.

El ministro de Justicia bonaerense señaló que el dispositivo interministerial "ha seguido estrictamente el protocolo de actuación" fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que "establece la participación permanente de la subsecretaría de Derechos Humanos" que depende de su cartera.

La ministra de Gobierno bonaerense, por su parte, aseguró que "para hacer política hay mucho tiempo, no hay que hacerla con la necesidad de la gente" en relación a las organizaciones sociales que están en contra del desalojo.

"Estas organizaciones políticas no tienen nada que ver con las personas que no saben dónde van a dormir esta noche. Los gritos no resuelven las cosas", enfatizó.