Choque en cadena de lanchas en el Paraná: olas gigantes, susto y algunos heridos leves

Un gran susto y algunos heridos leves. Ese fue el resultado de un choque en cadena de lanchas en la zona de Puerto Pirata. La situación se originó tras el paso de dos buques de cargas, que generaron olas gigantes, las cuales llegaron con fuerza a la costa y causaron los siniestros en las embarcaciones.

El momento quedó registrado en un video, que no tardó en viralizarse en las redes. «Terrible. Se cruzaron dos barcos y se generó una gran ola en esa zona que hay una barranca», manifestó un testigo del llamativo episodio.

En ese sentido, agregó «Pasaron a una gran velocidad y, como hay poca agua, la costa está muy cerca del canal».

No es nuevo que la compleja situación del Delta del Paraná frente a Rosario no sólo incluye la quema indiscriminada de pastizales en las islas, sino la seguridad de los navegantes, en particular aquellos que transitan el río en embarcaciones a remo, lanchas y motos de agua, con nulo control por parte de Prefectura.