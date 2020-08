Primeros casos positivos de Covid-19 en Teodelina.

Los mismos pertenecen a dos personas menores de edad (niños) quienes visitaron a su padre en la vecina ciudad de Villa Cañas quien dió positivo de Covid-19 por lo cual se inicia el protocolo de aislamiento a las personas de su entorno familiar y personas allegadas y luego proceder a realizarles el hisopado dando como positivo a Covid-19.

El hisopado se realizó a través de un kit que compró en la comuna para utilizarlos en caso de que fuera necesario y así no esperar hasta 5 días en obtener los resultados de hisopados convencionales ya que los medios habituales se encuentran colapsados por la cantidad de casos en la región.

La idea de realizar el hisopado en forma rápida fue para encapsular a la familia y así evitar que se propague tan rápido.

Por otro lado las mismas pidieron responsabilidad a la sociedad y no buscar culpables (responsables) y tomar los recaudos necesarios, siguiendo los protocolos.

Por parte de la policía se va a realizar un seguimiento a los familiares ya que se encuentran en aislamiento obligatorio dispuesto por el Decreto Presidencial y así corroborar que cumplan con la medida.

Por último cabe aclarar que ambos niños gozan de absoluta buena salud, ya que no son factores de riesgos según informo el Director del Hospital Samco de nuestra localidad.

Frecuencia Sur Teodelina